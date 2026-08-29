« Je trouve ça encore pire » : Samuele Inacio lance une bouteille contre le logo du BVB

Le joueur de 18 ans est entré en jeu à la 74e minute alors que le score était de 2-0 à la place de Konstantinos Karetsas. L’Italien n’a toutefois pas eu beaucoup de temps pour montrer ses qualités. Deux minutes et demie seulement après son entrée, il est arrivé en retard dans un duel avec Albert Grönbaek et a touché le Hambourgeois à la cheville, jambe tendue. L’arbitre Felix Zwayer n’a pas hésité longtemps et a logiquement brandi le carton rouge au jeune joueur.

Sa frustration s’est ensuite également exprimée en dehors du terrain. Dans les couloirs du stade, le joueur offensif a jeté une bouteille à plusieurs reprises contre un mur. L’une d’elles a justement frappé de plein fouet l’écusson du BVB. Cette scène ne devrait donc guère avoir été appréciée par les supporters de Dortmund.

Anton prend la défense d’Inacio, Matthäus critique la scène du BVB

Après le coup de sifflet final, le capitaine Waldemar Anton a tout de même affiché sa compréhension pour son coéquipier, au micro de Sky. « Ce sont des émotions, mon Dieu. Ça en fait partie. Je ne pense pas qu’il l’ait fait dans ce sens. Ça donne une mauvaise image, mais ce sont les émotions qui ressortent. Je préfère avoir un joueur comme ça, qui est en colère, plutôt que quelqu’un à qui cela est égal. » Le recordman des sélections Lothar Matthäus n’était pas du même avis et a critiqué : « Je trouve ça encore pire que la faute. Au final, c’est le logo, et ça, ce n’est pas possible. »

À propos de la faute elle-même, Anton a déclaré : « C’est évidemment une action brutale. C’est un jeune joueur, très motivé à l’idée d’entrer. Ça commence un peu avant déjà. En seconde période, nous avons été un peu moins propres. C’est évidemment embêtant pour le garçon, parce qu’il a d’énormes qualités. Prendre un carton rouge comme ça, c’est extrêmement amer. »

Inacio a ensuite également reçu le soutien de l’entraîneur Niko Kovac. Le coach du BVB n’a pas voulu faire de reproche à son joueur pour cette action. « Il est arrivé en retard, mais il ne doit pas être expulsé pour ça. Il le touche, ça peut se siffler. Je viens tout juste de rentrer au vestiaire. Le garçon était assis là, en pleurs. On peut imaginer ce qu’il a ressenti. Premier carton rouge ici comme professionnel de Bundesliga dans ce stade. Il n’a certainement pas rendu service à l’équipe. Vous pouvez imaginer ce qui se passe dans la tête d’un jeune. »

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Interrogé sur le message qu’il avait ensuite voulu faire passer à son protégé, Kovac a répondu : « La vie continue. On ne fait pas ça exprès. Il doit en tirer des leçons. C’est ce que nous voulons. Le garçon est impliqué émotionnellement. »

Pour Inacio, il ne s’agissait que de son deuxième match officiel de la saison en cours. Le joueur offensif était déjà entré en jeu lors de la Supercoupe contre le FC Bayern (1-2). L’Italien avait fêté ses débuts en équipe première la saison passée, avant d’être définitivement promu cet été de l’équipe réserve au groupe professionnel.

L’expulsion d’Inacio n’a toutefois pas été la seule ombre au tableau pour le BVB samedi. Lors de ce succès en championnat, la recrue vedette Giannis Konstantelias, auteur du but du 2-0, a en outre dû être remplacée, potentiellement touchée par une grave blessure au genou. Dès mardi, le BVB aura déjà un nouveau rendez-vous : le premier tour de la Coupe d’Allemagne face au Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel-Club.