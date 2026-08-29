Le joueur de 18 ans est entré en jeu à la 74e minute alors que le score était de 2-0 à la place de Konstantinos Karetsas. L’Italien n’a toutefois pas eu longtemps pour montrer ses qualités. Seulement deux minutes et demie après son entrée en jeu, il est arrivé en retard dans un duel avec Albert Grönbaek et a touché le joueur hambourgeois à la cheville, jambe tendue. L’arbitre Felix Zwayer n’a pas hésité longtemps et a logiquement adressé un carton rouge au jeune joueur.

Sa frustration s’est ensuite aussi exprimée en dehors du terrain. Dans les couloirs, le joueur offensif a lancé une bouteille à plusieurs reprises contre un mur. L’une d’elles a frappé de plein fouet, ironie du sort, l’écusson du BVB. Cette scène n’a sans doute guère été du goût des supporters de Dortmund.

Anton prend la défense d’Inacio, Matthäus critique la scène du BVB

Après le coup de sifflet final, le capitaine Waldemar Anton a tout de même affiché sa compréhension pour son coéquipier au micro de Sky. « Ce sont les émotions, mon Dieu. Ça en fait partie. Je ne pense pas qu’il le pense comme ça. Ça donne une mauvaise image, mais ce sont les émotions qui sortent. Je préfère avoir un joueur comme ça, qui est en colère, plutôt qu’un joueur que ça laisse indifférent. » Le recordman des sélections Lothar Matthäus n’était pas du même avis et a critiqué : « Je trouve ça encore pire que la faute. Au final, c’est le logo, et ça, ça ne passe pas. »

Sur la faute elle-même, Anton a déclaré : « C’est évidemment une action brutale. C’est un jeune joueur et il est très motivé à l’idée d’entrer en jeu. Ça commence déjà un peu plus haut sur le terrain. En seconde période, on a été un peu moins propres. C’est évidemment rageant pour le garçon, parce qu’il a d’énormes qualités. Prendre un carton rouge comme ça, c’est extrêmement amer. »

Inacio a ensuite également reçu le soutien de son entraîneur Niko Kovac. Le coach du BVB n’a pas voulu faire de reproche à son joueur pour cette action. « Il est arrivé en retard, mais il ne mérite pas d’être expulsé pour ça. Il le touche, ça peut se siffler. Je viens juste d’entrer dans le vestiaire. Le garçon était assis là en train de pleurer. On peut imaginer ce qu’il a ressenti. Premier carton rouge ici en tant que professionnel de Bundesliga dans ce stade. Il n’a certainement pas rendu service à l’équipe. Vous pouvez imaginer ce qui se passe dans la tête d’un jeune. »

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À la question de savoir ce qu’il avait ensuite dit à son protégé, Kovac a répondu : « La vie continue. On ne fait pas ça exprès. Il doit en tirer des leçons. C’est justement ce que nous voulons. Le garçon vit les choses avec émotion. »

Pour Inacio, il ne s’agissait que de son deuxième match officiel de la saison en cours. Le joueur offensif avait déjà joué lors de la Supercoupe contre le Bayern Munich (1-2). L’Italien avait fêté ses débuts avec l’équipe première la saison passée, avant d’être définitivement promu cet été de l’équipe réserve au groupe professionnel.

L’expulsion d’Inacio n’a toutefois pas été le seul point noir pour le BVB samedi. Lors du triomphe en championnat, la recrue vedette Giannis Konstantelias, auteur du but du 2-0, a en outre dû être remplacée, possiblement victime d’une grave blessure au genou. Le prochain rendez-vous attend déjà le BVB mardi : au premier tour de la Coupe d’Allemagne, il affrontera le Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel-Club.