"Je dois me faire opérer", Jude Bellingham inquiète les fans du Real Madrid

Blessé à l’épaule, Bellingham brille encore… puis annonce un passage au bloc : la Casa Blanca retient son souffle.

Le milieu anglais souffre depuis des semaines, joue sans attelle, enchaîne les trophées d’homme du match. Après la victoire contre Pachuca (3-1), dimanche, il a lâché la nouvelle : l’opération est inévitable, simplement retardée par le Mondial des clubs.

Une opération programmée pour Bellingham

Le Real Madrid s’apprête à perdre Jude Bellingham pour quelques jours ou semaines. Adieu l’écharpe protectrice, l’Anglais préfère la mobilité, quitte à serrer les dents. Il confie vivre avec un poids constant mais gérable.

« J’en suis arrivé au point où la douleur n’est plus si intense. J’en avais assez de jouer avec l’écharpe. Je perds beaucoup de poids à cause de la transpiration, et je dois me faire opérer après le tournoi. J’attends depuis un moment et ma patience est à bout, mais les kinésithérapeutes et les médecins ont été formidables », a déclaré l’ancien du Borussia Dortmund après le match contre les Mexicains.

L'article continue ci-dessous

Si Madrid décroche son billet pour les phases à élimination directe (de ce tournoi diffusé sur DAZN) dans la nuit de jeudi à vendredi, l’intervention pourrait glisser de quelques jours. Dans le vestiaire, on rappelle qu’il reste la priorité sportive ; Bellingham, lui, promet de répondre présent tant que le corps suit.