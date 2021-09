"J'avais peur de demander une photo à Cristiano Ronaldo", admet un joueur de Schalke

Le milieu de terrain allemand a admis qu'il était trop "timide" pour reconnaître le Portugais lorsqu'il était encore un joueur de l'équipe de jeunes.

Mehmet-Can Aydin s'est souvenu d'une rencontre avec Cristiano Ronaldo lors de ses débuts à Schalke, révélant qu'il "avait peur de demander" à l'ex-attaquant du Real Madrid une photo avant un match de Ligue des champions. Mehmet-Can Aydin a rejoint les rangs des jeunes de Schalke à l'âge de 12 ans en 2014. À cette époque, l'équipe première du club allemand était habituée à jouer la Ligue des champions chaque année ou presque.

Le milieu de terrain allemand a goûté pour la première fois à la compétition d'élite européenne lorsqu'il a été autorisé à assister à un match entre Schalke et le Real Madrid, qui comptait Cristiano Ronaldo dans ses rangs à l'époque, et il se souvient avoir été impressionné par la présence de l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Aydin affirme que Raul, l'ancien coéquipier de l'attaquant de Manchester United, et Julian Draxler, l'ancien joueur de Schalke 04, ont eu un effet similaire sur lui lorsqu'il s'est adapté à son nouvel environnement à la Vetlins-Arena.

"J'étais un garçon très timide et je n'osais pas demander une photo à des joueurs comme Raul ou Draxler quand ils jouaient ici", a déclaré le jeune homme de 19 ans à Goal et SPOX. "Le premier match que j'ai regardé en tant que jeune joueur dans la Veltins Arena était un match de Ligue des champions contre le Real Madrid. Peu après le coup de sifflet final, je me suis retrouvé à deux mètres de Cristiano Ronaldo. Dans cette situation aussi, j'ai eu peur de lui demander une photo".

Les modèles d'Aydin

Aydin ne compte pas Cristiano Ronaldo parmi ses principaux modèles, mais Joshua Kimmich (Bayern Munich) et Trent Alexander-Arnold (Liverpool) sont les deux joueurs qu'il admire le plus dans le football européen. "Je pense que Joshua Kimmich est absolument exceptionnel lorsqu'il joue sur le côté droit. Surtout sur le plan offensif, il est très dangereux", a-t-il déclaré. "Alexander-Arnold de Liverpool est également un grand joueur. J'aime ses centres et sa conduite de balle".

Mehmet-Can Aydin s'est progressivement frayé un chemin dans l'équipe première de Schalke, et a fait six apparitions en Bundesliga lors de la campagne 2020-21, qui s'est terminée par une relégation. L'international allemand U20 a été l'un des joueurs préférentiels de l'entraîneur principal Dimitrios Grammozis au début de la nouvelle saison, et dit qu'il vit son rêve après avoir soutenu le club pendant toute son enfance.

"Cela fait huit ans que je suis à Schalke et j'ai rencontré tellement de gens merveilleux", a ajouté Aydin. "Le sens de la communauté est énorme. Ce que je trouve très cool, c'est que les équipes de jeunes sont logées sur le même terrain d'entraînement que les professionnels. J'ai toujours eu un œil sur la Veltins Arena depuis que je suis tout petit. C'était tout simplement mon objectif et mon rêve d'y jouer un jour".