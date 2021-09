Chelsea, Kanté de la trempe de Cristiano Ronaldo et Messi ? Tuchel répond

Remplaçant au coup d’envoi, Kanté a changé le visage de Chelsea, s’offrant un but contre Tottenham.

On dit souvent que les absents ont toujours tord ou qu’on voit l'importance d'une personne quand elle n'est pas là. Pour N’Golo Kanté, c’est clairement la deuxième option que ce soit en équipe de France ou avec Chelsea.

Les années passent et le milieu de terrain français continue d’être indispensable pour les Blues. Et quand Thomas Tuchel ose le mettre sur le banc comme face à Tottenham, ce dimanche, il se rend vite compte qu'il a fait une erreur.

Mis en difficulté par les Spurs et incapable de mettre du rythme dans son jeu, Chelsea a dû attendre l’entrée en jeu de Kanté pour faire la différence. Ayant pris la place de Mount dès la pause, le Français a vu Thiago Silva marquer dans la foulée avant de se transformer lui-même en buteur pour le break. Alors, Kanté a-t-il une influence comparable à Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi ? Tuchel en est convaincu.

L'article continue ci-dessous

"C'est un joueur de haut niveau. Si vous avez N'Golo, vous avez ce que tout le monde recherche. Vous avez tout ce dont vous avez besoin au milieu de terrain : le rythme de travail, l'intensité, les gains de balle, le jeu habile, le jeu hors du ballon, le jeu avec le ballon, les dribbles et même un but."

"Je le vois tous les jours à l'entraînement et il est difficile de croire à quel point il est bon. Il ne fait pas de faute dans les récupérations de balle. Il est excellent dans chaque jeu de possession à l'entraînement. C'est un gars unique. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Nous avions un milieu de terrain fort avec Jorginho et Kovacic en deuxième mi-temps. N'Golo est N'Golo. Il est fantastique."

"Il fallait que ça change et si vous avez N'Golo sur le banc et que vous voulez monter en puissance dans ces parties du match, c'est le meilleur joueur à faire entrer parce qu'il est unique et peut changer n'importe quelle dynamique. Le changement a donc semblé être, en termes de caractéristiques, un peu plus défensif, mais nous voulions améliorer notre compacité, nos gains de balle et notre esprit d’équipe."