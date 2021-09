Le beau geste de Cristiano Ronaldo, au chevet d'un footballeur placé dans le coma

La star de Manchester United a tendu la main à l'attaquant anglais Danny Hodgson, placé en coma artificiel et qui lutte actuellement pour sa vie.

Cristiano Ronaldo a offert son soutien au footballeur australien Danny Hodgson, qui lutte pour sa vie. Ce dernier joue actuellement pour ECU Joondalup dans la National Premier Leagues Western Australia et a été admis à l'hôpital Royal Perth après une attaque présumée le 4 septembre. L'attaquant anglais a malheureusement du subir une intervention chirurgicale d'urgence avant d'être placé dans un coma artificiel. Il se trouve actuellement en soins intensifs dans un état stable mais critique.

Hodgson a eu 26 ans dimanche, et la star de Manchester United, Ronaldo, lui a envoyé un message vidéo personnel pour marquer l'occasion. "Salut Danny, je viens d'apprendre ton histoire, j'espère que tu te rétabliras vite. Je t'invite à venir à l'un de [nos] matchs à Manchester, alors rétablis-toi vite mon ami. Prends soin de toi", a déclaré l'international portugais. Dean Henderson, gardien des Red Devils, a également tendu la main à Hodgson, qu'il a côtoyé à Carlisle United plus tôt dans sa carrière.

"Reste fort, reste là-dedans, tu vas t'en sortir, je te le promets", a-t-il déclaré. "Je sais à quel point tu es dur et tu vas t'en sortir. J'ai hâte que tu assistes à un match [de Manchester United] et que tu rencontres les garçons. Je leur ai parlé de toi et nous sommes tous de ton côté... nous te souhaitons le meilleur", a-t-il confié.

Manchester City, champion de Premier League, a envoyé son propre message de soutien à Hodgson, ainsi qu'un certain nombre d'autres clubs basés au Royaume-Uni, et ECU Joondalup a organisé un match de collecte de fonds contre Perth Glory, équipe de A-League, qui aura lieu à Dorrien Gardens, mardi.

Déclaration des parents de Hodgson

Les parents de Danny, Nicola et Peter Hodgson, sont actuellement en quarantaine après avoir quitté le Royaume-Uni pour l'Australie afin d'être auprès de leur fils, mais ils ont publié une déclaration commune pleine d'émotion le jour de son anniversaire. "Aujourd'hui, notre magnifique fils Danny Hodgson a 26 ans. Bien que nous ne puissions pas lui rendre visite aux soins intensifs pour son anniversaire, nous continuons à lui envoyer un amour inconditionnel depuis notre chambre de quarantaine de l'hôtel Pan Pacific".

"Si nous sommes immensément fiers des nombreuses réalisations de Danny dans le domaine du football, nous sommes encore plus fiers de ses réalisations en dehors du terrain. Il est travailleur, gentil, drôle, et tout simplement un jeune homme adorable. Danny est un fils merveilleux, un frère formidable pour Joe et Abby, et un ami loyal et digne de confiance. Il est un petit ami dévoué pour sa superbe et compatissante Jess que nous aimons aussi beaucoup", peut-on lire dans leur communiqué.