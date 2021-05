James Rodriguez pense déjà à la retraite

Le meneur de jeu colombien aura 30 ans cet été et ne fait pas partie de ceux qui cherchent à prolonger leur carrière éternellement.

Le meneur de jeu d'Everton, James Rodriguez, n'aura que 30 ans en juillet, mais l'international colombien a révélé que la retraite n'est peut-être pas trop loin pour lui car il ne "jouera pas trop vieux" au football. Le Sud-Américain reste au sommet de son art pour l'instant, avec six buts marqués lors de sa première campagne à Goodison Park qui l'a vu rapidement s'adapter aux exigences de la vie et du jeu en Premier League.

James Rodriguez est lié à un contrat jusqu'en 2022, avec l'option d'une prolongation de 12 mois au-delà, mais il semble y avoir peu de chances qu'il joue au-delà de la trentaine. Interrogé sur ses projets futurs par la FA colombienne et où il se voit finir, James Rodriguez a déclaré : "Je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Je ne peux pas vous dire où je voudrais prendre ma retraite. Je ne pense pas que ce sera long car je ne voudrais pas jouer quand je serai trop vieux".

"Pour l'instant, je veux en profiter autant que possible . Je veux apprendre, aider les jeunes joueurs. Toute cette génération de joueurs qui ont presque 30 ans et plus a de moins en moins de temps à jouer", a ajouté l'international colombien qui a débuté sa carrière en professionnelle à l'âge de 16 ans en deuxième division colombienne dans son club formateur, l'Envigado FC.

La carrière de James Rodriguez jusqu'à ce jour

L'article continue ci-dessous

Le milieu de terrain chic avait débuté dans son pays natal avec Envigado, avant de tenter sa chance en Argentine avec Banfield. Un déménagement en Europe a été fait en 2010, alors qu'il avait seulement 19 ans, lorsqu'il s'est engagé avec le FC Porto, avec trois années productives au Portugal permettant à sa réputation de grimper en flèche. Monaco l'a recruté en 2013, mais a vu la réaliser une énorme Coupe du monde 2014 qui l'a amené sur le radar du Real Madrid.

Il a marqué 37 buts en 125 apparitions pour les Blancos, remportant deux titres en Ligue des champions en cours de route, mais n'a jamais atteint les sommets attendus de lui. D'autant plus qu'il n'a jamais réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable chez les Merengue. Un prêt de deux ans au Bayern Munich a été réalisé entre 2017 et 2019, mais aucun accord permanent n'a été conclu et James a dû rentrer en Espagne.

Comme il est clair qu'il n'aurait pas le temps de jeu régulier souhaité sous les ordres de Zinedine Zidane, une réunion avec son ancien entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, à Everton a été mise en place au cours de l'été 2020. Un an après que le Real Madrid ait refusé de le laisser rejoindre l'Atlético Madrid. James a parfois trouvé les choses difficiles en Angleterre, mais le meneur de jeu aux 80 sélections internationales à son actif avec la Colombie fait toujours partie des plans à long terme des Toffees.