Carlo Ancelotti juge le PSG

L'ancien entraîneur du PSG a jugé la saison du club de la capitale et espère voir Lille remporter le championnat de France.

Lille a grillé son joker. Les Dogues avaient besoin de quatre points en deux matches pour être sacré champion de France devant le Paris Saint-Germain mais les hommes de Christophe Galtier n'ont pas réussi à faire un grand pas vers le titre en l'emportant face à l'AS Saint-Etienne. Le LOSC a dû se contenter d'un match nul face aux Verts et devra absolument l'emporter le week-end prochain lors de la 38ème journée face à Angers.

Néanmoins, le LOSC a encore son destin entre ses mains et doit seulement faire un meilleur résultat que le Paris Saint-Germain pour être sacré champion de France dix ans après son dernier titre. De son côté, le PSG va tenter de remporter la Coupe de France mercredi pour "sauver" sa saison. Dans une interview accordée au Canal Football Club en compagnie de son ancien joueur, Christophe Jallet, Carlo Ancelotti a donné son point de vue sur l'évolution du PSG.

"Le PSG a changé, il est parvenu à signer des joueurs très importants, c'est l'une des meilleures équipes d'Europe. Paris a perdu la finale de la Champions League l'an passé, et la demi-finale cette année : perdre est quelque chose qui peut toujours se produire dans le football. Changer l'entraîneur a peut-être créé un petit peu de difficultés, mais Pochettino est un très bon entraîneur et je pense qu'il fera très bien la saison prochaine", a analysé l'entraîneur d'Everton.

Ancelotti veut voir le LOSC être champion de France

"Je peux dire que peut-être mon ami, Christophe Galtier peut gagner la Ligue 1. Pour lui, pour Lille, et pour le championnat français, ce serait quelque chose de fantastique. Je sais que sûrement les supporters du Paris Saint-Germain ne seront pas très contents de ce que je dis, mais si Lille gagne la Ligue 1, pour le football c'est une très bonne chose", a ajouté Carlo Ancelotti qui souhaite donc le meilleur pour Lille et Christophe Galtier, avec qui il avait partagé le titre de meilleur entraîneur de Ligue 1.

L'entraîneur d'Everton a dévoilé ses ambitions pour la fin de saison de son équipe : "Jouer une compétition européenne la saison prochaine serait très très très bien, mais l'équipe s'est améliorée cette année. On était plus compétitif contre des grandes équipes de la Premier League, on a gagné contre Liverpool, Chelsea, Tottenham. On a fait des bonnes choses. J'espère qu'on fera un bon résultat lors du prochain match pour être dans une compétition européenne la saison prochaine".

Enfin, Carlo Ancelotti a été invité à choisir le meilleur joueur qu'il a entraîné, mais a préféré encenser Calvert-Lewin : "Lequel des grands joueurs que j'ai entraîné m'a le plus impressionné entre Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Robert Lewandowski ? C'est très difficile de répondre. Je peux parler de Calvert-Lewin, c'est un jeune joueur, c'est un joueur très très complet, il a de la détente, il est très bon de la tête, il est très rapide. Il peut être dans le futur un attaquant fantastique".