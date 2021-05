James Rodriguez est "heureux" à Everton

Le milieu colombien James Rodriguez est content de la manière dont se déroule son séjour chez les Toffees, malgré l'absence d'offre pour la suite.

Everton n'a pas encore entamé de discussions concernant un nouveau contrat pour James Rodriguez, Carlo Ancelotti affirmant qu'aucune discussion n'est requise pour le moment car le Colombien est déjà lié à un accord lucratif et se sent "heureux" à Goodison Park.

Les Toffees ont réussi un grand coup l'été dernier en mettant la main sur le milieu offensif du Real Madrid. James a parfois été en difficulté lors de sa première campagne dans le football anglais, mais se sent plus à l'aise et ne semble pas pressé d'envisager une prolongation ou une fin prématurée de son deal qui doit durer jusqu'en 2022 - avec une option pour une année supplémentaire.

Interrogé sur le contrat de James avant un match de Premier League contre Aston Villa, Ancelotti a déclaré aux journalistes : "Nous n'avons pas parlé de prolongation, je ne suis pas impliqué dans cela. Son contrat est assez clair, il a deux ans plus une en option. Et donc je pense que nous avons le temps d'en parler car il a une autre année de contrat plus une option."

"Je ne pense pas que nous ayons besoin d'en parler. Peut-être que dans les prochains mois on le fera. Je pense qu'il est heureux ici", a poursuivi Il Mister.

Ancelotti voit des progrès au sein de son équipe

James fait clairement partie des plans à long terme d'Everton et c'est pourquoi Ancelotti se focalise actuellement sur d'autres sujets. Il a permis aux Toffees d'être dans la course pour une qualification européenne cette saison, et a l'intention de renforcer son effectif durant le prochain mercato.

Interrogé sur les plans de recrutement, le tacticien italien a déclaré: "C'est un club qui a un projet clair. Dans ce projet clair, il faut investir car on veut s'améliorer et être meilleur à l'avenir. Nous n'avons pas parlé de ce qu'on fera la saison prochaine, mais nous allons parler au moins dans les prochaines semaines pour essayer d'améliorer l'équipe et être meilleur. C'est l'idée que nous avons et que tout le monde dans le club a. Cette saison, je ne sais pas comment nous allons finir, mais jusqu'à présent, nous nous sommes beaucoup améliorés par rapport à la saison dernière".