Italie - France, la pique glaciale de Luciano Spalletti à Mike Maignan

L’Equipe de France et l’Italie seront aux prises, dimanche, à l’occasion de la sixième journée de Ligue des Nations. Un nouvel épisode de l’une des plus grandes rivalités du football européen et mondial. Les hostilités ont d’ailleurs été lancées déjà avec des déclarations par médias interposés. Ce samedi, c’est au tour de Luciano Spalletti d’envoyer une pique à Mike Maignan, deux mois après celle du gardien français sur la Nazionale.

C’est un match de revanche pour l’Equipe de France. Les Bleus avaient, en effet, perdu face à l’Italie il y a deux mois lors de la première journée de la Ligue des Nations (1-3). Une défaite, survenue à domicile au Parc des Princes, qui avait fait grincer des dents dans le vestiaire tricolore avec un énorme coup de gueule de Mike Maignan. Le gardien de l’AC Milan avait fustigé l’attitude de ses coéquipiers dont Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé tout en se permettant un énorme tacle sur l’équipe italienne. Mike Maignan avait notamment déclaré que seuls deux joueurs italiens pourraient être titulaires chez les Bleus.

Une déclaration qui est restée en travers la gorge de Luciano Spalletti et son staff qui en ont profité pour motiver leurs joueurs. « Ce ne sera pas simple, car nous affrontons des adversaires forts, on me disait même que seuls deux ou trois de nos joueurs pouvaient jouer dans ces sélections », a lâché le technicien italien en conférence de presse avant de lancer un avertissement à l’endroit de Mike Maignan et des Bleus.

« Nous savons que le stade sera plein. Ce qui nous impose un engagement de tous les instants et un très grand sérieux dont nous devons faire preuve pendant le match. Demain, il en sera ainsi parce qu'il sera facile pour la France de vouloir gagner le match. Nous pourrions réfléchir un peu plus, mais nous ne devons pas le faire. Je suis sûr que nous jouerons le match que les gens qui nous aiment et qui viendront nous voir méritent », a ajouté le sélectionneur de la Squadra Azzurra.