Italie - Angleterre, Mancini se méfie de Sterling

Le sélectionneur italien, Roberto Mancini, redoute la menace que peut représenter Raheem Sterling avant la finale de l'Euro de dimanche.

Roberto Mancini pense que Raheem Sterling représente la principale menace de l'Angleterre alors que son équipe s'apprête à le défier, lui et ses coéquipiers, dimanche en finale du championnat d'Europe.

Sterling a joué un rôle clé dans le parcours des Three Lions vers la finale, marquant trois buts dans la compétition et obtenant le penalty crucial lors de la victoire en demi-finale contre le Danemark. Mancini a donc mis en garde son équipe contre l'ailier de Manchester City tout en insistant sur le fait que ce dernier ne sera pas le seul danger de la sélection anglaise.

"L'Angleterre est forte et elle a beaucoup de bons joueurs sur le banc. Si nous sommes arrivés ici, cela signifie que nous sommes également forts", a-t-il déclaré aux journalistes. "Sterling s'est beaucoup amélioré et il est très rapide, nous devons donc faire attention à lui. Mais il y a aussi [Harry] Kane. En attaque, ils sont tous bons, avec de la vitesse et de la technique. Physiquement, ils sont plus forts que nous, mais le football se joue avec un ballon au sol. Parfois, le plus petit gagne, nous espérons être nous-mêmes pour gagner, mais nous devons tout donner."

"Un dernier effort s'impose"

Les Azzurri présentent jusque-là un bilan parfait à l'Euro 2020. Après avoir terminé en tête de leur groupe avec trois victoires, les hommes de Mancini ont battu l'Autriche après prolongation en huitièmes de finale avant de s'imposer 2-1 contre la Belgique. Ils ont ensuite assuré une place en finale en dominant l'Espagne aux tirs au but en demi-finale.

Mancini est fier des efforts que son équipe a déployés tout au long du tournoi et espère qu'ils s'amuseront dans l'affrontement qui les attend dimanche face aux hommes de Southgate. "Ce sera difficile pour de nombreuses raisons mais nous devons être concentrés sur notre jeu et essayer de le mettre en œuvre du mieux que nous pouvons, sachant que ce sera le dernier match, a-t-il confié. On espère s'amuser pendant 90 minutes puis partir en vacances. Un dernier effort s'impose."

"Tout le monde a besoin de se faire dorloter après 50 jours ensemble. Ils ont toujours été de bons jours positifs, et je suis content de tout leur travail. Tout le monde a donné plus de 100%, sinon nous ne serions pas là. Je suis content d'eux et de quoi ils ont fait", a conclu le technicien transalpin, exprimant ainsi son immense fierté envers ses hommes.