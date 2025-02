Ismaël Bennacer a brillé pour sa première avec l’OM face à Angers. Une prestation saluée par ses coéquipiers et son entraîneur.

Sous les projecteurs du stade Raymond-Kopa, Ismaël Bennacer a dévoilé l'étendue de son art. Pour son baptême sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, ce dimanche contre Angers, le milieu de terrain algérien a imposé sa patte avec une aisance déconcertante, tissant la toile d'un jeu marseillais qui manquait encore de consistance il y a peu.

Un impact immédiat dans l'entrejeu marseillais

Bennacer n'est pas simplement arrivé à Marseille ; il y a débarqué avec la stature d'un stratège, celui qui ne se contente pas de réciter une partition, mais qui la compose. En 65 minutes sur le terrain, il a transformé l'entrejeu phocéen en un métronome précis et inspiré. Ses 117 ballons touchés et ses 99% de passes réussies (103 sur 104) ne sont pas que des chiffres : ils sont le reflet d’une sérénité rare et d’une maîtrise du tempo qui rappellent les plus grands chefs d’orchestre du milieu. Et dire qu'on le disait diminué physiquement.

L'article continue ci-dessous

Les louanges de ses coéquipiers et de De Zerbi

Son impact n’a pas échappé à ses partenaires. Adrien Rabiot, au micro de DAZN, n’a pas tari d’éloges : « Ismaël est un bon joueur de ballon, il est hargneux. C’est ce qu’il nous fallait dans l’équipe. C’est bien pour l’OM.» Amine Gouiri, quant à lui, a souligné l’expérience de l’ancien milanais et son rôle de « patron » au sein de l’équipe, tandis que Roberto De Zerbi n’a pas caché sa satisfaction : « Ismaël amène de la personnalité, de la qualité. Il voulait venir à Marseille, il aime le club. C’est pour nous un honneur de le voir jouer avec nous.»

Au-delà des statistiques impressionnantes — 57% de duels remportés, 9 ballons récupérés, 3 passes clés — Bennacer a surtout apporté cette vision du jeu qui transcende les simples chiffres. Sa capacité à dicter le rythme, à lire le jeu avant même que l’action ne se dessine, a permis à l’OM de s’installer durablement dans le camp angevin.

Bennacer, un avenir prometteur à Marseille

Si Marseille a attendu la dernière demi-heure pour débloquer la situation, avec des buts d’Adrien Rabiot et de Neal Maupay, la fondation de cette victoire a été posée bien avant, dans le travail de l’ombre de son nouveau numéro 22. En quittant le terrain à la 65e minute, il a laissé une équipe sûre d’elle, prête à concrétiser le travail amorcé.

Avec une telle entrée en matière, Bennacer ne se contente pas de découvrir la Ligue 1 : il est déjà en train de la marquer de son empreinte. L'OM, en quête de stabilité et d’ambitions renouvelées, semble avoir trouvé en lui le pilier qu’il lui manquait pour rêver plus haut.