Marseille frappe fort avec Bennacer, un renfort inattendu mais taillé pour s’imposer comme un maillon clé du projet de De Zerbi.

L’Olympique de Marseille a pris tout le monde de court en arrachant Ismaël Bennacer à l’AC Milan dans les dernières heures du mercato hivernal. Un mouvement inattendu, presque inespéré, tant le profil du milieu de terrain algérien semblait inaccessible à un club qui ne dispute ni la Ligue des champions, ni même une compétition européenne cette saison. Pourtant, l’OM a réussi à séduire le joueur et convaincre les Rossonerri de céder leur élément, finalisant un prêt de six mois assorti d’une option d’achat à 12 millions d’euros.

Avec ce quatrième renfort hivernal, après Amar Dedic, Amine Gouiri et Luiz Felipe, le club phocéen affiche clairement ses ambitions : sécuriser la deuxième place de Ligue 1 et décrocher un billet direct pour la prochaine C1. Mais au-delà du symbole, Bennacer représente surtout une prise de pouvoir dans l’entrejeu marseillais, une signature qui renforce l’attractivité du club et redessine les contours de son projet sportif.