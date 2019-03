Interdit de recrutement, Chelsea cadenasse tous ses joueurs

La direction de choix a fait le choix de stopper tout départ de joueur lors du prochain mercato.

Après le et le Barça, sanctionnés il y a de cela quelques années, un autre grand club européen vient de se faire interdire tout recrutement et ce pour une durée d'un an. Il s'agit de FC. Les Blues payent au prix fort une violation de la réglementation concernant le transfert des joueurs mineurs.

Lors du mercato estival 2019 et celui qui suivra en hiver prochain, les Londoniens ne seront donc pas en mesure de se renforcer. Ils peuvent encore faire appel de cette décision, mais ça ne sera pas suspensif. Ainsi, ils doivent dès maintenant anticiper et faire en sorte que leur effectif ne s'affaiblit pas. Et c'est exactement ce qu'ils font.

Parmi les décisions qui ont été prises par le board c'est de s'opposer à tout départ de joueur au sein de l'équipe première. Ainsi, ils s'assureraient que l'effectif actuel, même s'il ne donne pas pleinement satisfaction, reste intact et ne s'affaiblisse pas.

C'est Andreas Christensen, le défenseur danois de l'équipe, qui a révélé cette information, au détour d'une conversation avec les journalistes de son pays. "Nous avons été informés qu'ils garderaient tout le monde. C'est difficile à accepter", a-t-il confié au journal Ekstra Bladet.

Une mauvaise nouvelle pour Hazard ?

La nouvelle en question concerne aussi directement Eden Hazard. La star belge de l'équipe est de nouveau annoncé sur le départ. On lui prête l'intention de rejoindre le Real de Zinedine Zidane à l'issue de l'exercice en cours. Un souhait qui serait même réciproque.

À noter que Chelsea possède aussi de nombreux éléments en prêt actuellement. C'est même le club qui compte le plus de pensionnaires éparpillés un peu partout en Europe, ou même dans le monde puisque le milieu de terrain Nathan évolue à l'Atletico Mineiro.