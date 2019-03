Eden Hazard attend que Chelsea fixe son prix pour aller au Real Madrid ?

L'international belge aurait acte son choix. Il souhaiterait rejoindre le Real Madrid de Zidane mais attendrait que Chelsea fixe désormais son prix.

Partira, partira pas ? Le feuilleton Eden Hazard n'en finit plus de faire parler et déchainer les passions. En fin de contrat en juin 2020 avec , l'international belge n'a toujours pas prolongé son bail avec les Blues. Deux solutions s'offrent donc à lui depuis plusieurs mois, prolonger d'ici la fin de la saison et par conséquent rester à Chelsea pour continuer de marquer l'histoire des Blues ou refuser de signer un nouveau bail et prendre son envol vers une autre destination.

Eden Hazard n'a jamais caché son envie, son rêve de jouer au Real Madrid. L'été dernier, l'international belge n'aurait pas dit non à un transfert chez les Merengue après une 2018 réussie. Mais il en avait été autrement. Avec l'arrivée de Maurizio Sarri, Eden Hazard avait accepté de rester, d'autant plus qu'il ne souhaite pas aller au bras de fer avec les Blues. Mais le retour de Zinedine Zidane au va compliquer le dossier pour Chelsea.

100 à 120 millions d'euros ?

L'article continue ci-dessous

L'ancien ailier de et l'entraîneur du Real Madrid ont une admiration réciproque et le second a fait du premier sa priorité pour l'été prochain. Et selon les informations de As, la décision d'Eden Hazard serait désormais prise. Ciblé numéro un des Merengue, l'international belge souhaiterait rejoindre le club espagnol, mais attend désormais de savoir quel prix Chelsea va demander au Real Madrid pour le laisser filer l'été prochain.

Le journal espagnol indique qu'Eden Hazard aurait pris sa décision avant le retour de Zinedine Zidane au Real Madrid, mais c'est bien évidemment une raison de plus et une bonne nouvelle pour le Belge d'avoir l'ancien numéro dix comme entraîneur. Selon As, l'entourage d'Eden Hazard aurait estimé que le Belge pourrait coûter entre 100 et 120 millions d'euros avant de confier que sa signature au Real Madrid n'était plus de leur ressort, mais dépendait désormais d'un accord entre les deux clubs. Toujours selon le journal espagnol, le prix attendu par Marina Granovskaia, directrice générale de Chelsea, serait le même que celui estimé par l'entourage du Belge.

Attention, toutefois, Chelsea est privé de recrutement pour les deux prochains marchés des transferts et pourrait être tenté de conserver Eden Hazard coûte que coûte une saison supplémentaire, quitte à le laisser partir gratuitement l'été suivant pour ne pas s'affaiblir considérablement. Si Eden Hazard quittait les Blues, son remplaçant numérique serait Christian Pulisic, recruté cet hiver pour l'été prochain. Une chose est sûre, la possible venue d'Eden Hazard au Real Madrid va agiter la presse mondiale dans les prochaines semaines.