Inter Milan - Les ultras envoient un message à Lukaku

Un groupe de supporters de l'Inter Milan affirme qu'il n'a toujours pas pardonné à Romelu Lukaku sa "trahison" envers le club, alors que son retour en provenance de Chelsea sous forme de prêt approche. Romelu Lukaku a quitté l'Inter l'été dernier pour 115 millions d'euros après avoir mené le club au titre de Serie A.

De nombreux ultras du club ont été furieux de la manière dont il a quitté le club, d'autant plus qu'il avait avoué son amour à l'Inter Milan seulement quelques semaines avant son départ à Chelsea. Cependant, son transfert en Premier League n'a pas fonctionné, et Lukaku devrait retourner en Italie pour la campagne 2022-23. S'il serait exagéré de dire que Lukaku sera accueilli à bras ouverts à Milan, le groupe Curva Nord Milano se dit prêt à donner une seconde chance au Belge.

Le groupe ultra de l'Inter Milan a affiché sa position dans une publication sur Instagram : "La Curva Nord soutient l'Inter et ne fera aucune opposition au joueur, Romelu Lukaku. Personne ne devrait aller le saluer avec des écharpes ou des bannières de la Curva ; tout ce qui, à l'avenir, sera éventuellement fait à son égard devra être gagné sur le terrain avec humilité et sueur".

"Il a été soutenu et traité comme un roi, maintenant il en est un comme beaucoup d'autres. Nous n'encouragerons jamais Lukaku s'il porte à nouveau le maillot de l'Inter Milan. Nous avons pris note de la trahison de Lukaku et nous avons été très contrariés. Pour un joueur, ces choses peuvent être pardonnées avec le temps, mais elles restent", a ajouté le Groupe Curva Nord.

Le joueur le plus cher de l'histoire de Chelsea ne partira que pour un prêt de 8 millions d'euros, avec la possibilité de gagner davantage grâce à des compléments liés aux performances. Les Blues étaient désireux de se débarrasser de son salaire de 325 000 £ par semaine, qui est le plus élevé du club, après une rupture de la relation entre l'attaquant et le manager Thomas Tuchel.

Pourtant, Chelsea a effectivement payé Romelu Lukaku pour qu'il joue à l'Inter Milan avec des versements annuels sur son transfert fixés à 23 millions d'euros. L'attaquant belge aura pour mission de se relancer après une année très compliquée à Londres et de briller dans un club où il a réussi à atteindre son meilleur niveau en carrière.