Mercato : Dybala en stand-by, l'Inter réfléchit et doit vendre d'abord

Après avoir bouclé l'affaire Lukaku, l'Inter doit penser à dégraisser en attaque afin de réaliser le coup Dybala.

Le football est un sujet malléable, capable de prendre différentes formes selon les circonstances, plus ou moins importantes : dans le cas de l'Inter Milan, l'aiguille pouvant faire pencher la balance concernait le retour de Romelu Lukaku, pour lequel un accord total a été trouvé en ce début de semaine avec Chelsea pour un prêt d'une saison.

Lukaku priorisé à Dybala

L'opportunité de faire revenir le Belge en prêt - comme Piero Ausilio l'avait "prophétisé" il y a quelque temps - est devenue la priorité des Nerazzurri, avant même les négociations avec l'entourage de Paulo Dybala, pourtant totalement libre. Comme le rapporte 'La Gazzetta dello Sport', d'ici la fin de la semaine, un nouveau sommet aura lieu pour tenter de sortir de l'impasse, auquel participera l'intermédiaire Fabrizio De Vecchi : reste à savoir si Jorge Antun, l'agent de la 'Joya', sera également présent, qui avec ses demandes de commissions a quelque peu ralenti l'approche de la fumée blanche.

Inter Milan : Dzeko et Sanchez poussés vers la sortie ?

Il ne fait aucun doute que l'Inter Milan a Paulo Dybala dans son viseur, même si Romelu Lukaku 2.0 semble avoir tout fait passer un peu au second plan : cela est dû à la nécessité de dire au revoir à quelques attaquants qui, avec le retour du Belge et l'arrivée possible de l'Argentin, verraient leurs temps de jeu trop réduit.

Dzeko et Sanchez out, Dybala in

Deux d'entre eux qui ont un pied et demi (peut-être deux) en dehors du projet de l'Inter Milan sont Alexis Sanchez et Edin Dzeko, tous deux avec des salaires importants. Le Chilien aime Marseille mais rêve de retourner à Barcelone, et une indemnité de départ sera probablement nécessaire pour accélérer le processus de séparation. Pour le Bosniaque c'est une autre affaire. Il pourrait être libéré gratuitement : son départ permettrait d'économiser les 11 millions de salaire brut prévus pour la saison prochaine.

La part d'économies découlant de ces coupes salariales serait oxygénante dans les négociations avec Paulo Dybala, qui n'attend que le ok définitif pour commencer cette nouvelle aventure : de son côté, l'Inter Milan est calme, convaincu d'avoir créé une brèche dans le cœur de la "Joya".