Insolite : le menu spécial Haaland fait un tabac

Haaland a posé pour des photos avec le personnel et a ensuite eu l'honneur de voir le « Spécial Haaland » ajouté à la carte. Un détail important risque toutefois de déplaire à l'attaquant de City.

Haaland s'est récemment rendu au Happy Seasons MCR, un restaurant très fréquenté de Chinatown, provoquant l'émoi parmi le personnel et les supporters. L'attaquant a commandé le plat de viandes rôties triples, composé de canard laqué et de poitrine de porc croustillante. En hommage à l'attaquant norvégien, le restaurant a baptisé ce plat « Spécial Haaland ». La visite a ravi les propriétaires, fervents supporters de Manchester City. Mais ils ont révélé par la suite que le plat figurait déjà à la carte et était une spécialité du restaurant depuis 40 ans, même si ce plat de viandes rôties triples accompagné de riz blanc porte désormais le nom de l'international norvégien.

Haaland fait sensation au restaurant chinois Happy Seasons

Suite à la visite de Haaland, l'équipe a publié deux photos : l'une le montrant tout sourire, l'autre présentant le plat créé en son honneur. La première publication dit : « Incroyable surprise de voir @erling débarquer pour un triple rôti ! J'en croyais pas mes yeux quand il est entré ! Merci d'être venu, mon pote. »

Le message suivant décrivait le plat en détail : « Le Spécial Haaland ! On plaisante ! C’est en fait notre classique Triple Viandes Rôties avec Riz Blanc – un plat que nous servons ici, dans le quartier chinois de Manchester, depuis plus de 40 ans. Pour être honnête, Haaland avait bien commandé le canard laqué et le porc croustillant. Alors, aussi drôle que cela puisse paraître, si vous demandez le « Spécial Haaland », vous aurez exactement ce qu’il a commandé – lol. Notre équipe adore ces plaisanteries, alors venez nous rendre visite ! Nous rôtissons plus de 60 canards par jour, tous marinés la veille et rôtis le jour même. C’est la même méthode que nous utilisons depuis plus de 40 ans, et le tout est servi avec notre sauce soja sucrée maison, entièrement composée d’herbes, d’épices et d’édulcorants naturels. »