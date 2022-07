Mercato - AS Rome : Quel numéro pour Paulo Dybala ?

L'Argentin est prêt à rejoindre la Roma pour un nouveau chapitre de sa carrière : toutes les informations sur son futur numéro de maillot.

Pas d'Inter, de Naples, d'Atletico Madrid ou de Monza. Paulo Dybala jouera la saison 2022/23 sous les couleurs de l'AS Roma de José Mourinho. Après des semaines où la piste des Giallorossi semblait s'être refroidie, la Joya va finalement disputer l'Europa League et la Serie A avec le club de la Louve, ouvrant un nouveau chapitre de sa carrière

Paulo Dybala sera la nouvelle star d'une équipe de l'AS Roma qui, après avoir remporté la Conférence League au printemps 2022, continue de regarder vers l'avant, déterminée à remporter de nouveaux triomphes, à commencer par un retour en Ligue des champions. Avec l'international argentin comme nouvelle star de l'attaque.

Le numéro de Dybala à l'AS Roma

Paulo Dybala est en attente de confirmation concernant son numéro de maillot qui devrait être le numéro 21. Le maillot a en fait été choisi par Nemanja Matic, l'autre nouvelle recrue 2022/23 de l'AS Roma, mais l'ancien joueur de Manchester United devrait se rabattre sur un nouveau maillot, probablement le numéro 8 actuellement vacant.

Le 21 n'est pas un numéro qui a eu beaucoup de réussite par le passé à l'AS Roma : dans le passé, il a été porté par des joueurs comme Vainqueur, Nego, Guberti, Tetradze, Diamoutene, Borja Mayoral, Edgar Alvarez, Eleftheropoulos et Gonalons; qui n'ont pas laissé des souvenir mémorables. Mais il faut aussi que Balbo, Aquilani, Mario Rui et Veretout ont eu ce numéro sur leurs épaules durant une saison.

Dybala numéro 10 de l'AS Roma ?

L'Argentin semblait en bonne voie pour porter le légendaire numéro 10 laissé vacant par Francesco Totti après sa retraite au printemps 2017. La raison ? C'est l'ancien capitaine de la Roma lui-même qui avait donné son accord pour permettre à un joueur de porter son numéro, retiré, cinq ans après sa retraite : "Je le lui laisserai volontiers s'il le souhaite".

Mais finalement, Dybala semble avoir choisi autrement, en optant pour son ancien 21 porté à la fois lors de ses débuts à la Juventus (2015/2016 et 2016/2017) et avec l'équipe nationale argentine (de 2015 à aujourd'hui, mais à deux reprises, il a porté le 7 et le 19). Une façon de garder les 10 de Totti intouchable, du moins pour le moment. Même en Bianconero, après tout, le 10 de Del Piero n'a été porté qu'après le 21. L'histoire se répétera-t-elle ?