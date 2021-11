Info Goal : Antonio Rüdiger est la priorité du Real Madrid en défense

Antonio Rudiger (28 ans) est le choix numéro 1 du Real Madrid pour améliorer sa défense l'été prochain. Le contrat du défenseur central avec Chelsea expire en juin et son intention est de ne pas le prolonger, ce qui est déjà connu à Stamford Bridge, où le pessimisme règne. L'histoire plaira aux supporters madrilènes, car le conseil d'administration prépare un gros été 2022 et l'opération serait conçue comme celle qui a rendu possible l'arrivée d'Alaba c'est à dire sans la moindre indemnité de transfert.

Le Real Madrid prépare un changement de cycle en 2022

Pour Chelsea, la prolongation du contrat de Rüdiger est depuis longtemps une priorité, plus encore que la tentative estivale de recruter Raphaël Varane, attiré par la Premier League. Thomas Tuchel lui-même, qui a joué un rôle clé dans le succès du joueur, s'est impliqué sans succès dans cette mission, dont on comprend maintenant qu'elle est impossible...

Un dialogue de sourd avec Chelsea

La dernière proposition était de 140 000 livres par semaine, soit environ 8 millions d'euros nets par saison, et elle a même agacé l'international allemand. Le Berlinois est conscient de l'échelle des salaires dans le vestiaire et sait qu'il serait toujours derrière des coéquipiers comme Loftus-Cheek, Kepa, Marcos Alonso, Werner, Thiago Silva, Havertz ou Lukaku.

Et c'est là qu'intervient le Real Madrid, spécialisé dans ce type d'opération sur un marché où les clubs-états et la Premier League font la loi. Après le retour de Carlo Ancelotti, on a parlé de l'opportunité, mais pas de la priorité, de signer un défenseur central, et Antonio Rüdiger a été sélectionné pour rejoindre Eder Militao, David Alaba et Nacho (Jesus Vallejo a toutes les chances de partir) pour renforcer le poste.

Rüdiger demande 12 millions d'euros par an

Au sein de la direction de la Casa Blanca, où d'autres options ont été étudiées, on est très optimiste quant à la possibilité de faire signer l'international allemand dans la capitale espagnole la saison prochaine, bien qu'il y ait plusieurs handicaps dans ce dossir. La première est que la situation contractuelle du joueur en fait une cible potentielle pour le Bayern ou même le PSG.

L'autre, partagée avec le club munichois, est la difficulté de répondre aux exigences financières du vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea. Dans les médias anglais et allemands, on parle d'un salaire demandé à hauteur de 12 millions nets par saison....