Incroyable ! Osimhen déjà sur le départ ?

Genoa vs Juventus FC

Galatasaray vs PAOK Salonique

A peine arrivé à Galatasaray, Victor Osimhen pourrait déjà plier bagages.

Le mercato estival a fermé ses portes, il y a près d’un mois. Mais cette fenêtre de transferts aura laissé traces avec plusieurs opérations improbables. Le transfert de Victor Osimhen à Galatasaray fait notamment partie de ces dernières. Mais l’international nigérian ne devrait pas faire long feu en Turquie et pourrait même plier bagages dans les prochains mois.

Victor Osimhen va bientôt quitter Galatasaray

C’est l’un des dossiers qui ont agité le marché des transferts, cet été. C’est en tout cas celui qui a le plus fait parler en Italie. Désireux de quitter Naples, Victor Osimhen avait été approché par plusieurs gros clubs européens. Mais tous ses prétendants (PSG, Chelsea, Arsenal) ont été refroidies par les exigences du club napolitain. Naples exigeait notamment aux équipes de payer la clause libératoire du l’ancien lillois estimée à 130 millions d’euros.

Al Ahli a quand même une offre juteuse au Napoli mais Victor Osimhen a écarté l’idée d’une aventure en Arabie Saoudite. Et lorsque la direction des Partenopei a revu ses exigences à la baisse, il était trop tard, notamment pour Chelsea de boucler le dossier. Finalement, c’est Galatasaray qui est venu à la rescousse du joueur alors que Naples l’avait exclu du groupe professionnel.

L'article continue ci-dessous

La Juventus veut rapatrier Victor Osimhen en Serie A

Cependant, le club turc ne profitera visiblement des services de Victor Osimhen pendant longtemps. Naples avait pris le soin de prolonger le Nigérian pour un an avant de le céder en prêt à Galatasaray. Mais c’est plutôt un club rival que se dirige l’ancien avant-centre du LOSC et de Charleroi. Paolo Paganini révèle, en effet, ces dernières heures que Victor Osimhen serait une alternative pour la Juventus Turin qui ne compterait plus sur Dusan Vlahovic.

« Osimhen, c’est vrai qu’il a une grosse clause libératoire, mais les relations entre Osimhen, son agent et le chef de la Juve (Cristiano) Giuntoli sont très fortes, donc soyez prudents parce que cet été il pourrait y avoir un retour sensationnel », a déclaré le chef du département football de Rai Sports, ce lundi. Selon Paolo Paganini, la Vielle Dame, qui aurait aussi des vues sur Jonathan David (Lille), pourrait chiper Victor Osimhen à Galatasaray et à Naples dès l’année prochaine.