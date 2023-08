Incroyable ! Francfort va au clash avec Kolo Muani

Personne ne s’y attendait. Ça va au clash entre Randal Kolo Muani et l'Eintracht Francfort pour l’intérêt du PSG.

Au lendemain de la sortie médiatique de Randal Kolo Muani, qui a manifesté son désir de quitter l'Eintracht Francfort, le club allemand n’a pas hésité à répondre à son attaquant français par un message très piquant.

Le Directeur de Francfort tacle Kolo Muani

Le Paris Saint-Germain veut signer Randal Kolo Muani avant la fin du mercato estival, qui ferme ses portes ce vendredi. Dans le même temps, le footballeur veut aussi jouer pour le club francilien cette saison, et ne manque pas de le clamer. Il a même déjà donné son accord aux champions de France. Alors que son club a décidé de ne pas le libérer à moindre coût, Kolo Muani a fait une sortie dans laquelle il a demandé à Francfort d’écouter l’offre du PSG pour le laisser partir. En plus de cela, le Français a décidé de sécher les entraînements pour se faire entendre.

"Je dois beaucoup à l’Eintracht Francfort. J’ai pris les fans dans mon cœur et je me suis toujours comporté de manière très professionnelle. J’ai toujours tout donné pour le club jusqu’au bout. Mais ce n’est un secret pour personne que le Paris Saint-Germain m’a fait une offre record. S’installer à Paris est désormais pour moi une opportunité unique(…) J'aimerais signer à Paris et j'en ai également informé les dirigeants. J'espère et je souhaite que l'Eintracht accepte l'offre de Paris et que ce transfert devienne possible pour moi", a déclaré Kolo Muani à Sky Sport, mardi, avant de manquer l’entraînement du mercredi matin, alors que son club joue jeudi.

L'article continue ci-dessous

Le DS de Francfort, très en colère, tacle Kolo Muani

Dans un communiqué sur son site officiel, mercredi, le club indique que l'attaquant Randal Kolo Muani a informé aujourd'hui (mercredi) la direction sportive de l'Eintracht Francfort qu'il ne participerait pas au dernier entraînement d'aujourd'hui avant le match de barrage contre le PFC Levski Sofia jeudi à 20h30. La raison qu'il a invoquée pour justifier son absence était son intention de rejoindre un autre club avant la période de transfert qui se termine vendredi soir. Ayant pris acte de la décision du joueur, le directeur sportif de l'Eintracht, Markus Krösche, s’en prend à l’attaquant français pour sa façon de forcer les choses.

"Nous avons appris à connaître Randal différemment et à connaître son véritable caractère. Il y a beaucoup de choses qui lui arrivent en ce moment et cela a entraîné cette réaction, qui est fausse, quelque chose que nous lui avons fait comprendre ainsi qu'à son entourage dans toutes ses implications. Nous jouerons le match contre le Levski Sofia sans lui. C'est clair pour nous : le comportement n'a aucune influence sur les activités de transfert. L'important maintenant, c'est le match important contre Sofia. C’est une priorité absolue et d’une grande importance pour le club. Notre équipe est de grande qualité et elle est entièrement concentrée sur le match de demain", a-t-il laissé entendre.

Sur ce, l’opération semble désormais compliquée pour aboutir. Est-ce la meilleure façon de la part de Kolo Muani pour que son transfert au PSG soit effectif ? L’Eintracht Francfort n’en demanderait-il pas de trop pour vendre son attaquant ? Le transfert aurait-il lieu avant la fin du mercato ? Autant de questions, qui méritent de réponses.