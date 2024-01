« Il a fait son temps au PSG », Mbappé par ici la porte de sortie

Et voilà, Kylian Mbappé peut librement quitter le Paris Saint-Germain. Le Français a fait son temps, reconnaît un ancien Bleu.

Comme l’été dernier, l’avenir de Kylian Mbappé est sur presque toutes les lèvres des acteurs et observateurs du sport roi lors de ce mercato hivernal, qui a officiellement ouvert ses portes depuis le 1er janvier 2024.

Mbappé a-t-il un accord avec le Real Madrid ?

Depuis ce 1er janvier, Kylian Mbappé est libre de discuter avec n’importe quelle formation de son choix pour y signer gratuitement l’été prochain. Puisque jusque-là, le joueur dont le contrat expire en juin prochain, n’a pas encore renouvelé avec le Paris Saint-Germain, qui tente de le sceller. Ce dimanche, des informations ont surgi selon lesquelles le Bondynois aurait déjà donné son accord au Real Madrid pour venir gratuitement l’été prochain.

Getty

Mais le club francilien ne reconnaît aucun accord entre son joueur et un autre club. Le PSG, très attentif, dit ne pas être au courant de l'existence d'un tel accord entre son joueur et le Real Madrid. Les dirigeants parisiens expliquent ne pas avoir été mis au courant par leur joueur d'une décision prise, dans un sens ou dans l'autre. Aussi, l’entourage du joueur indique qu’aucun accord n’a été conclu entre l’attaquant de 25 ans et le Real Madrid. Que du pipo, en effet. Mais vigilance !

L'article continue ci-dessous

Dugarry invite Mbappé à partir

Comme Jérôme Rothen, Christophe Dugarry s’est intéressé à l’avenir de Kylian Mbappé. Si le premier souhaiterait voir le Bondynois rester en championnat de France, le second, quant à lui, estime que le champion du monde 2018 a fait son temps au sein du club francilien. Bien qu’il n’ait pas pu atteindre tous les objectifs fixés, il peut se barrer, selon Dugarry.

« Je pense qu’il a fait son temps au PSG. Qu’on aime ou qu’on n’aime pas Mbappé, j’ai l’impression que, sur le terrain, il n’a pas triché, il a donné ce qu’il avait à donner. A mon avis, il aurait pu donner encore plus tellement il est incroyable. C’est un joueur remarquable donc on en attend toujours plus. Il n’a pas réussi pour l’instant à atteindre l’objectif qu’il s’était fixé en arrivant au PSG, mais il a fait beaucoup, il a apporté beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur », a tranché Christophe Dugarry dans "Rothen s’enflamme" sur RMC.

Getty Images

« Dire le plus tôt possible qu’il ne restera pas au PSG, je trouverais ça élégant. Je trouve que ça serait une forme d’élégance et une forme de maturité. Sincèrement, je pense qu’il sait qu’il ne restera pas au PSG », a ajouté l’ancien joueur des Bleus de la France.