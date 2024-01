"Il a attrapé une paire de ciseaux et…", la grosse révélation sur la blessure de Lavezzi

De nouvelles révélations sur la blessure d’Ezequiel Lavezzi dans des circonstances floues à son domicile en Uruguay.

Peu avant la fête de Noël, la mauvaise nouvelle avait inondé la toile. Ancien ailier gauche du Paris Saint-Germain, Ezequiel Lavezzi avait été blessé à son domicile et hospitalisé. Alors que la famille du joueur avait fait une sortie récemment pour démentir quelques rumeurs sur les circonstances de la blessure l’ancien international argentin, de nouvelles révélations viennent de tomber.

Overdose pour Lavezzi ?

Blessé à la clavicule à son domicile en décembre dernier, les premières informations avaient stipulé que l’ancien joueur du club de la capitale française s’était blessé au cours d'une dispute lors d'une fête de famille qu’il organisait chez lui. Rapidement, sa famille avait démenti l’information. Ces derniers jours, l’on évoquait que Ezequiel Lavezzi aurait été hospitalisé pour overdose.

Sans tarder, le fils de l’ancien joueur de la sélection nationale d’Argentine a mis les choses au clair, écartant toute idée d’overdose. « Mon papa va bien et est soigné. Arrêtez d'inventer des choses qui ne sont pas vraies. Il n'a pas d'overdose ou ce qu'on dit », a écrit Tomas, fils de Ezequiel, dans une story Instagram. Le média argentin Clarin indiquait que "Pocho" aurait souffert d'une rechute et serait accompagné par sa famille. Selon certaines sources, après avoir suivi une batterie d'études à la clinique Zabala de Belgrano, Lavezzi a été transféré dans un autre centre de rééducation à Boedo.

L'article continue ci-dessous

Getty

Les nouvelles révélations d’une journaliste

Après sa famille, son frère et son fils, l’ancien Parisien avait lui-même donné de ses nouvelles récemment. Dans une photo publiée sur les réseaux sociaux, le 29 décembre, Ezequiel Lavezzi s’affichait tout sourire avec son ancien coéquipier à Naples, German Denis. Mais de nouvelles informations ont été dévoilées par la journaliste argentine Estefania Berardi. Selon cette dernière, Lavezzi s’est blessé lui-même.

« Soudain, Pocho est devenu très nerveux. Il a commencé à entendre des voix et il pensait qu'elles le cherchaient ou qu'elles le poursuivaient. Il a vraiment eu peur », a-t-elle d'abord confié dans l'émission de Carmen Barbieri, une actrice argentine.

Getty

« Il a eu tellement peur et c'est devenu tellement grave qu'il a attrapé une paire de ciseaux et a commencé à se blesser. Son frère a essayé de le calmer et de contrôler la situation. Pocho est grand, c'est là que la situation s'est aggravée et qu'il a fini par se blesser à la clavicule », a ajouté Berardi. Selon cette journaliste, Ezequiel Lavezzi aurait eu peur que son ex-compagne Natalia Lonbardo, avec qui il est impliqué dans une affaire judiciaire, ne vienne « le chercher ».