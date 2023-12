PSG : La famille de Lavezzi sort du silence sur les circonstances de son agression

On en sait désormais un peu plus sur les circonstances floues de la blessure d'Ezequiel Lavezzi. Sa famille éclaire la lanterne de tous.

Ancien ailier gauche du Paris Saint-Germain, Ezequiel Lavezzi a été agressé cette semaine en Uruguay. L’ancien joueur de 38 ans avait été transporté au Sanatorio Cantegrill après avoir été poignardé, souffrant d'une perforation de l'abdomen et d'une fracture de la clavicule.

Lavezzi blessé

Auteur de 35 buts en 161 matchs avec le Paris Saint-Germain entre 2012 et 2016, mais aussi de 48 buts et 56 passes décisives avec le SSC Naples entre 2007 et 2012, "Pocho", comme l’appellent ses fanatiques, est retraité des terrains de football depuis novembre 2019. International argentin (51 capes), Ezequiel Lavezzi traverse un moment très compliqué ces derniers jours.

Selon les premières informations, l’ancien ailier gauche du club de la capitale française s’était blessé au cours d'une dispute lors d'une fête de famille que Ezequiel Lavezzi organisait chez lui. De son côté, TyC Sports soulignait que la famille n'a pas tenu compte de cette information et insiste sur le fait qu'il est tombé d'une échelle alors qu'il changeait une ampoule.

Getty

Les vérités de la famille et de la Police

Dans des publications sur Instagram, la famille d'Ezequiel Lavezzi a rassuré sur l'état de santé de ce dernier, hospitalisé pour une blessure à l'abdomen et à la clavicule. Hospitalisé pour une blessure survenue dans des circonstances floues, l'ancien du PSG se « porte bien », selon son frère Diego, qui l’a fait savoir dans une publication sur Instagram, vendredi 22 décembre.

« Pour tous ceux qui se sont inquiétés de la santé de mon frère, je tiens à vous remercier et à vous dire que Pocho se porte bien et se remet de cet incident domestique. Merci », a-t-il écrit. De son côté, Tomas Lavezzi, fils de l'ex-attaquant du PSG, a aussi pris la parole avec des propos similaires. « Arrêtez d'inventer des versions, parce qu'il y a une famille derrière », a-t-il toutefois ajouté.

Alors qu’on parlait d’une blessure à l'abdomen et une fracture à la clavicule, une première version supposait qu'Ezequiel Lavezzi avait été poignardé lors d'une dispute. Il était même question d'un différend familial avec Diego Lavezzi. Mais comme le rapporte la presse argentine, les premiers éléments de l'enquête menée par la police font état d'une chute lors d'une fête à Punta del Este (Uruguay). Le dossier ne mentionne pas de blessure par objet tranchant.

Il fait souligner que pour le moment, Ezequiel Lavezzi a quitté l'Uruguay et se trouve pris en charge à Rosario, en Argentine, selon le média Olé.