L'ancien parisien Ezequiel Lavezzi poignardé à son domicile

L'ancienne star du PSG, Ezequiel Lavezzi, a été transportée d'urgence à l'hôpital en Uruguay après avoir été poignardée à son domicile, a-t-on appris.

L'ancien ailier a été transporté au Sanatorio Cantegrill après avoir été probablement poignardé, souffrant d'une perforation de l'abdomen et d'une fracture de la clavicule, rapporte Clarin. Le journal affirme que l'incident s'est produit au cours d'une dispute lors d'une fête de famille que Lavezzi organisait chez lui, mais TyC Sports précise que la famille n'a pas tenu compte de cette information et insiste sur le fait qu'il est tombé d'une échelle alors qu'il changeait une ampoule.

Un communiqué de la police indique ce qui suit : "Le 20 décembre à 05h00, un véhicule de la police est arrivé à Arenas de José Ignacio, dans la juridiction de la Secc, où il a demandé l'aide des services d'urgence. À l'arrivée de la police, la victime, Ezequiel IVAN LAVEZZI, était blessée et soignée... Le docteur Agustini a diagnostiqué une fracture de l'omoplate et l'a transféré au Sanatorio Cantegril. On ne sait pas encore comment la blessure s'est produite, il était à une fête".

L'ancien international argentin Lavezzi s'est retiré du football en 2019 après avoir passé trois ans avec le club chinois Hebei China Fortune. L'attaquant, aujourd'hui âgé de 38 ans, a joué à Naples et au PSG après avoir quitté son pays natal, où il a débuté sa carrière avec Estudiantes et San Lorenzo.

La police n'a pas confirmé si l'ancien joueur a bien été poignardé. Une enquête sera probablement menée pendant que Lavezzi sera soigné à l'hôpital uruguayen.