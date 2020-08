Hoeness : "La décision concernant Man City et le FPF est une gifle pour l'UEFA"

L'ancien président du Bayern Munich a été laissé perplexe par la faible défense de l'UEFA contre la suspension de deux ans qu'elle a imposée à City.

L'ancien président du , Uli Hoeness, a critiqué la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) d'annuler l'interdiction de deux ans de de participer à la . Le second de a gagné son appel contre la suspension pour des violations présumées des règles du fair-play financier de l’UEFA, tandis que l’amende a été réduite à 10 millions d’euros. Hoeness a déclaré que la décision du TAS avait porté un coup dur aux règles de l'UEFA et a critiqué la défense de la sentence par l'instance dirigeante.

"Quand j'ai lu le raisonnement du tribunal de sport international du TAS sur la raison pour laquelle il a retiré cette phrase, je dois me demander de quoi il s'agit", a déclaré Hoeness à DAZN et à Goal. "En fin de compte, le raisonnement de l'UEFA était tout simplement faible. En principe, le TAS l'a vu de la même manière, mais n'a fourni aucune preuve solide du comportement de Manchester City. Si les juges du TAS sont arrivés à la conclusion que l'UEFA a fait un mauvais travail, il ne faut pas se demander quel est le résultat. Le verdict était une claque claire pour l'UEFA. Nous devons encore faire avec Manchester City - et le club ne peut pas l'aider si les choses sont mal préparées".

Hoeness encense Flick

Le Bayern va disputer son match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre en accueillant l’équipe de Frank Lampard pour le match retour samedi. La formation munichoise détient une énorme avance de 3-0 après le match aller et Hoeness a été très impressionné par leur prestation à Londres : "Le match aller contre Chelsea a été incroyable. J'y étais moi-même et j'ai rarement vu une équipe allemande mettre une équipe anglaise contre le mur comme ça".

"Le match était une démonstration de force de la première à la dernière minute. Notre équipe a fait une impression très affamée et il y a aussi une harmonie au sein du groupe. Tous les joueurs travaillent bien ensemble. L'entraîneur a réussi à améliorer les forces de l'équipe et à faire de l'équipe une unité. Vous pouvez voir la minutie et la passion avec lesquelles vous jouez jusqu'à la dernière minute. Les joueurs ont fait une saison incroyable", a ajouté l'ex président du Bayern.

Il est également convaincu de la capacité de son équipe à défier les équipes les plus riches d’Europe pour les meilleurs trophées, affirmant que le succès dépend de l’esprit d’équipe et de la cohésion plutôt que de l’argent : "Il y a aussi de la passion et une soif de succès à Manchester et à Paris, mais ici une grande communauté a émergé", a-t-il ajouté. "Cela n'a rien à voir avec les différents pays, mais est dû à la coopération entre l'équipe et l'entraîneur."