Dortmund, Zorc répond aux critiques d'Hoeness

Michael Zorc, directeur sportif du Borussia Dortmund, a répondu au président d’honneur du Bayern qui a critiqué le modèle économique du BVB.

Michael Zorc contre attaque. Le directeur sportif du a défendu corps et âme son club. Récemment, le président d'honneur du , Uli Hoeness, a ouvertement critiqué la politique de son concurrent principal, le Borussia Dortmund. Le dirigeant du champion d' a reproché, dans les colonnes du quotidien FAZ, notamment le "côté business" du Borussia Dortmund qui post-forme énormément de joueurs et les revend bien plus cher.

"Si Dortmund achète un joueur très talentueux et qu'il joue bien, vous pouvez entendre au bout de quelques mois, soit du club lui-même, soit de l'extérieur, qu'il deviendra un joueur à vendre. Comment un joueur est-il censé s'imprégner de l'ADN d'un club à 100 % quand il a l'impression d'être un objet de vente ? Nous ne fonctionnons pas du tout comme ça. Nous avons des joueurs pour le Bayern Munich, et jamais des joueurs pour faire des affaires. Un joueur doit avoir pour sentiment: je suis le Bayern pour toujours", avait indiqué le président d'honneur du Bayern Munich.

"Des déclarations arrogantes"

Michael Zorc a mis le temps, mais le directeur sportif du Borussia Dortmnud a répondu avec véhémence à son homologue bavarois, défendant sa paroisse, dans une interview accordée à Bild : "Je trouve les déclarations assez arrogantes. Si vous avez 250 millions d'euros de plus dans votre poche chaque année, il est facile de dépenser de l'argent". Une pique ouverte au Bayern Munich qui a beaucoup dépensé ces dernières saisons à l'image du recrutement de Corentin Tolisso, Lucas Hernandez et bien d'autres joueurs.

Pour Roman Weidenfeller, ancien gardien du BVB et désormais ambassadeur du club, cette pique d’Hoeness serait "un cas de frustration profonde face au fait que Jude Bellingham a décidé de signer pour le BVB". Pour rappel, le jeune espoir anglais a décidé de signer pour le Borussia Dortmund il y a quelques semaines au détriment de plusieurs clubs européens, également sur le coup comme le Bayern Munich et .

De son côté, le président du Borussia Dortmund, Reinhard Rauball, a également répondu au président d’honneur bavarois et l'a taclé : "Il aurait été préférable qu'Uli Hoeness ait gardé ses déclarations pour lui-même. Le moment choisi est également très étrange. Après tout, le Bayern a la la semaine prochaine et de meilleures choses à faire". Les Bavarois vont affronter en huitième de finale retour de Ligue des champions, avec un large avantage acquis au match aller.