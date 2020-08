Le jour où mentir aux médecins du Bayern a propulsé Toni Kroos

Quand il était âgé de 18 ans, Toni Kroos s'était déchiré un ligament en jouant avec ses amis. Une blessure, cachée, qui lui avait ouvert des portes.

Toni Kroos a révélé qu'il avait déjà menti aux médecins de l'équipe du sur la façon dont il s'était blessé - et que cela l'avait finalement aidé à obtenir un précieux prêt de la part des géants de la . Kroos, évoluant désormais au , est l'un des milieux de terrain les plus respectés du football moderne. Il avait pourtant été gravement blessé à l'âge de 18 ans, alors qu'il tirait un coup de pied arrêté avec ses amis, a-t-il déclaré dans son podcast Einfach mal Luppen.



Le meneur de jeu, maintenant âgé de 30 ans, a révélé que, lors d'une visite à Rostock - où il était joueur de l'académie - pour voir des amis, il était tombé en jouant au football et s'était déchiré un ligament, ce qui l'avait empêché de jouer pendant trois mois. Interrogé par le médecin du club du Bayern, Hans-Wilhelm Muller-Wohlfahrt, sur la nature de sa blessure, Kroos a affirmé qu'elle résultait d'une série de courses d'entraînement effectuée dans la forêt, plutôt qu'en jouant avec ses copains.

"Après tant de temps, je ne peux pas être puni pour ça"

Kroos s'est ouvert sur l'incident sur son podcast, déclarant : "Vous n'avez rien entendu d'autre à ce jour. Surtout quand il est apparu que c'était vraiment un ligament déchiré, je n'avais pas envie d'expliquer que c'était arrivé dans le football. Maintenant, après tant de temps, je ne peux pas être puni pour ça".





L'international allemand a poursuivi en disant qu'il estimait que la blessure avait réellement aidé sa carrière. Pendant la trêve hivernale de la saison 2008-09, Kroos a été envoyé par le Bayern sur un prêt de 18 mois au afin d'acquérir de l'expérience en équipe première.

Kroos s'est imposé au Bayer lors de la campagne 2009-10 et a été appelé en sélection allemande lors de la 2010, avant de revenir au Bayern et de se frayer un chemin dans l'équipe première. De l'avis de Kroos, sa blessure a joué un rôle dans le fait qu'il ait été autorisé à quitter le Bayern, car il aurait autrement été conservé en tant que remplaçant et n'aurait pas eu les mêmes opportunités. Il a déclaré : "Je pense que le Bayern ne m'aurait pas permis de bouger si j'avais été en forme. Je n'avais pas beaucoup joué avant de toute façon et puis tout s'est réuni pour que je puisse aller à Leverkusen", a enfin expliqué le milieu de terrain. Destin.