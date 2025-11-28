Harry Kane au Barça; c'est validé !

Le capitaine anglais a été annoncé de retour en Premier League, mais plus récemment, il a attiré l'attention des Blaugrana. Un rival du président Joan Laporta a donc avancé une déclaration ambitieuse, dans le but évident de gagner des voix.

L'arrivée de Lewandowski à Barcelone à l'été 2022 avait surpris, mais sans grande surprise, le vétéran polonais a été prolifique sous les couleurs catalanes. En 161 matchs, il a inscrit 109 buts et délivré 20 passes décisives. À 37 ans, il continue d'enchaîner les buts cette saison, avec déjà huit réalisations en 14 apparitions. Cependant, alors que l'ancienne star du Borussia Dortmund approche de la fin de sa carrière, le Barça cherche à lui trouver un successeur sur le long terme. Le contrat actuel de l'attaquant expire l'été prochain, même s'il existe une option pour le prolonger d'une année supplémentaire. Ferran Torres, 25 ans, a prouvé qu'il pouvait mener l'attaque du Barça, mais trouver un remplaçant de qualité pour Lewandowski dans un avenir proche est indispensable. Les champions d'Espagne ont été associés à l'ancien joueur de Tottenham, Kane, tandis que Julian Alvarez, la star de l'Atlético Madrid, et Erling Haaland, de Manchester City, tous deux âgés de 25 ans, seraient également dans le viseur. Mais Xavier Vilajoana, qui souhaite succéder à Laporta, aurait jeté son dévolu sur Kane, 32 ans, ou sur un jeune espoir issu du centre de formation de La Masia.

Malgré le bonheur de Kane au Bayern, les spéculations vont bon train quant à son avenir. Point important, l'ancien joueur des Spurs ne semble pas pressé de quitter le navire.

« Je n'ai eu aucun contact avec qui que ce soit, personne ne m'a contacté », a-t-il déclaré à BILD cette semaine. « Je me sens très bien dans la situation actuelle, même si nous n'avons pas encore abordé ma situation avec le Bayern. Il n'y a pas d'urgence. Je suis vraiment heureux à Munich. Cela se voit dans mon jeu. S'il y a des contacts, on verra. Mais je ne pense pas encore à la nouvelle saison. Le prochain objectif, c'est la Coupe du Monde cet été. Et il est très peu probable que quoi que ce soit change après cette saison. »

Cependant, Vilajoana, candidat face à Laporta à l'élection présidentielle du club l'année prochaine, aura sans doute son mot à dire s'il est élu.

Il a déclaré à Sky Sports : « Nous avons des joueurs incroyablement talentueux à La Masia, mais bien sûr, si nous n'avons pas les joueurs qu'il nous faut, nous chercherons ailleurs. Je privilégierai toujours un joueur qui comprend l'ADN du Barça, et pas seulement un nom. C'est risqué de se contenter d'un nom, il faut quelqu'un qui corresponde à notre style et à notre culture. »