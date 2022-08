Haaland explique pourquoi il a choisi Manchester City

Erling Haaland, l'attaquant de Manchester City, explique son choix de signer pour le club anglais.

Erling Haaland, l'attaquant de Manchester City, affirme que son désir d'apprendre et de devenir le meilleur joueur possible l'a poussé à signer pour les géants de la Premier League.

Malgré l'intérêt de plusieurs grands clubs européens, le Norvégien a choisi de signer à City, où il jouera sous la tutelle de Pep Guardiola.

Dans une interview accordée à FourFourTwo, Haaland explique que son transfert a été mûrement réfléchi afin de favoriser son propre développement.

"Je ne sais pas ce qui va se passer, mais il doit toujours s'agir d'apprendre, de se développer", a déclaré Haaland.

"Vous ne pouvez jamais cesser de chercher de nouvelles façons de devenir meilleur.

"Regardez Karim Benzema au Real Madrid.

"Il a 34 ans maintenant, et soudainement il est devenu un joueur encore meilleur au cours des deux dernières années - c'est incroyablement bon. Je veux toujours faire ça."

Bien que Guardiola ait montré sa volonté d'essayer différents joueurs à différents postes, Haaland a clairement indiqué qu'il ne se voyait pas jouer ailleurs qu'en attaque.

"Je regardais beaucoup la Premier League avant d'arriver ici, et je pense que ces dernières années, le grand numéro 9 est devenu de plus en plus rare, mais c'est pourquoi c'est encore mieux d'en être un maintenant !", a-t-il déclaré.

"C'est la position finale et j'ai toujours voulu être un attaquant pour cette raison. J'adore ma position."