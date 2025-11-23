Guardiola s'en prend à ses attaquants après une nouvelle défaite

Bien que City soit la meilleure attaque de Premier League, les joueurs de Guardiola ont manqué d'efficacité devant le but à St James' Park. L'ancien entraîneur du FC Barcelone souhaite désormais que ses joueurs soient plus réalistes dans le dernier tiers du terrain.

Manchester City regrette les occasions manquées. City a eu 68 % de possession de balle et 17 tirs contre neuf pour Newcastle, mais seulement quatre tirs cadrés. Ils ont généré un total de buts attendus (xG) de 1,88, mais hormis la frappe déviée de Ruben Dias, ils n'ont pas réussi à trouver le chemin des filets. De l'autre côté du terrain, un doublé d'Harvey Barnes a permis aux Magpies de remporter les trois points. Durant la rencontre, le meilleur buteur Erling Haaland et Phil Foden ont manqué des occasions franches, mais collectivement, Guardiola attendait davantage de ses joueurs.

Il a déclaré à BBC Radio 5 Live : « Match serré. Match divertissant. Ils ont eu des occasions. Nous aussi. Au final, ils ont marqué un but de plus.

« Deux ou trois occasions, comme toujours pour lui [Haaland], car il est le meilleur. Et oui, on passe à la suivante. Deux ou trois occasions, comme toujours pour lui, car il est le meilleur. Et oui, on passe à la suivante.

« En deuxième mi-temps, nous avons bien entamé la rencontre et nous avions le vent en poupe. Nous arrivions bien devant le but et trouvions nos joueurs aux bons endroits. Mais après avoir marqué un but, ils ont marqué un autre. Ensuite, c'était plus difficile car [Sven] Botman était sur le terrain, la défense était basse, donc oui, plus difficile. »

Haaland a inscrit la bagatelle de 14 buts en Premier League cette saison, City en marquant 24 au total. Mais aucun de ses coéquipiers n'a marqué plus d'un but, ce qui amène beaucoup à conclure que City dépend trop de l'international norvégien. Guardiola a donc exhorté son équipe à concrétiser davantage ses occasions.

« Oui, les occasions étaient nettes, mais nous devons marquer plus de buts. Nos joueurs en ont les capacités et le talent », a-t-il déclaré.

City possède toujours le sixième meilleur bilan à l'extérieur du championnat, mais c'est la troisième fois cette saison qu'ils s'inclinent loin de leurs bases en Premier League.

Interrogé sur cette nouvelle défaite à l'extérieur, Guardiola a répondu : « Je suis persuadé que toutes les équipes préfèrent jouer à domicile, et nous ne faisons pas exception. Newcastle a toujours été un adversaire difficile, même en bas du classement et après deux défaites consécutives. Après s'être ressaisis et avoir bénéficié de dix jours de repos, nous pourrons retrouver notre meilleur niveau. Nous nous sommes battus, les joueurs étaient présents, mais nous n'avons pas réussi à obtenir le résultat escompté. La saison est encore longue. »