Griezmann dévoile les ambitions de l’Equipe de France pour l’Euro 2024

Antoine Griezmann a révélé samedi les objectifs de l’Equipe de France pour l’Euro 2024. Le Français semble très motivé à atteindre ces objectifs.

L’Equipe de France fait partie des nations qui ont validé tôt leurs billets pour l’Euro en Allemagne à l’été 2024. Assurée d’être parmi les têtes de série grâce à sa large victoire contre Gibraltar lors de la trêve internationale, la France a manqué de faire un carton plein dans les éliminatoires de la compétition. La faute à un nul concédé face à la Grèce lors de la dernière journée et un fait de jeu dénoncé par Antoine Griezmann. Ce dernier, justement, est revenu à la charge, cette fois-ci, pour parler des ambitions des Bleus pour l’Euro 2024.

Antoine Griezmann veut aller loin avec la France

La France fait sans doute partie des favoris de l’Euro 2024. Les Bleus en sont conscients et savent qu’ils seront l’une des équipes à battre en Allemagne l’année prochaine. C’est le cas d’Antoine Griezmann qui vise la plus haute marche du podium avec l’Equipe de France. Très motivé, le joueur de l’Atlético Madrid reconnait tout de même que la lutte au titre sera très féroce. « Le Championnat d'Europe est toujours très intéressant à regarder et à jouer. Il y a beaucoup de pays, beaucoup de supporters, des équipes très fortes. On voit de plus en plus que les équipes sont mieux préparées tactiquement. Ce sera un beau combat. J'espère que la France, qui est l'un des trois favoris, réalisera un bon championnat d'Europe », confie Antoine Griezmann dans les colonnes de Marca.

Griezmann rejoint Kylian Mbappé

Antoine Griezmann n’est pas le seul joueur de l’Equipe de France à avoir lancé l’Euro des Bleus à l’avance. Avant lui, un autre français et pas des moindres, avait déjà annoncé les couleurs pour la France. Kylian Mbappé révélait notamment lors de la trêve internationale qu’il n’avait pas d’autres objectifs que de remporter la compétition. « On va aller à l'Euro pour gagner. C'est à nous de le faire maintenant. Participer, ce n'est pas mon truc à moi et vous ne m'entendrez jamais dire qu'on va à une compétition sans vouloir gagner », avait déclaré le capitaine de l’Equipe de France.