"Un grand gâchis", Eric Di Meco se prononce sur l'affaire Benzema-Deschamps

Eric Di Meco s'est exprimé sur la polémique entre Didier Deschamps et Karim Benzema et déplore cette situation.

C'est une polémique qui fait couler beaucoup d'encre. Didier Deschamps s'est exprimé le 10 mars 2023 dans les colonnes du Figaro et du Parisien pour la première fois depuis la finale de la Coupe du monde 2022 perdue contre l'Argentine.

Une nouvelle polémique entre Deschamps et Benzema

Au cours de ces deux entretiens, le sélectionneur des Bleus est notamment revenu sur le forfait de Karim Benzema pour ce Mondial au Qatar.

Des déclarations qui ont fait réagir Karim Benzema avec un message sur son compte Instagram dans lequel apparaît un émoji représentant un clown.

Ce message de l'attaquant du Real Madrid fait beaucoup parler et Eric Di Meco s'est exprimé à ce sujet dans l'émission « Super Moscato Show » sur RMC : « Je pense qu'on va connaître la version de Karim parce qu'il a envie de la donner. Est-ce que ce sera la bonne ? Je ne sais pas. Il va vouloir s'exprimer. »

Les regrets de Di Meco

Mais Eric Di Meco regrette surtout la relation tumultueuse entre Karim Benzema et les Bleus tout au long de sa carrière : « C'est quand même un grand gâchis cette histoire de Benzema en équipe de France. C'est impressionnant comment les deux n'ont jamais réussi à travailler sereinement ensemble. Quand on voit la carrière en club de Karim Benzema, on a toujours un goût d'inachevé. »

« Je pense qu'il a ses responsabilités comme Didier a ses responsabilités. Dans cette histoire-là, peut-être que la vérité sera au milieu », a ajouté l'ancien défenseur de l'OM, vainqueur de la Ligue des champions en 1993.

Eric Di Meco pense même qu'on ne connaîtra jamais la vérité sur le forfait de Karim Benzema pour le Mondial 2022 : « On ne la saura jamais et il peut même y avoir deux vérités sur une histoire comme ça. Les deux (Didier et Karim) seront peut-être de bonne foi. C'est là où je dis « grosse incompréhension », « grand gâchis », je ne comprends pas comment un garçon comme ça n'a pas pu apporter à l'équipe de France tout ce qu'il apporté au Real. Dès la fois dans la vie il y a des choses qui sont compliquées. Ça ne remet pas en question ni sa carrière ni son talent. »

