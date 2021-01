Giggs impressionné par le retour en grâce de Pogba

L'ancienne légende des Red Devils, Ryan Giggs, a félicité le Français Paul Pogba pour le rendement qu'il affiche depuis quelques semaines.

Paul Pogba s'est exposé lui-même aux critiques pour son manque de régularité à , estime Ryan Giggs. Mais, le Gallois est aujourd'hui content de voir le Français retrouver un niveau conforme à son statut et redevenir un joueur clé de la formation mancunienne.

Les Red Devils n'ont pas réussi à tirer le meilleur parti de leur stratège énigmatique depuis son retour dans football anglais en provenance de la et pour un transfert record de 105 millions d'euros. Cet accord avait été conclu au cours de l'été 2016, et quatre ans et demi n'ont pas suffi au Français pour prendre vraiment ses marques avec Manchester.

Pogba a souvent été une source de frustration pour les managers, les coéquipiers et les supporters à United. Le champion du monde n'a longtemps été qu'un intermittent de spectacle et des interrogations ont été soulevées sur forme, son état physique et son avenir.

Plus d'équipes

Giggs admet que "La Pioche" a causé beaucoup de ces problèmes sur lui-même, avec des actions sur et hors du terrain, mais est heureux de l'avoir vu se remettre en question et devenir enfin un élément clé de la formation d'Ole Gunnar Solskjaer.

La légende de United a déclaré au Stadium Astro après avoir vu Pogba réaliser une autre performance très convaincannte lors d'une victoire 3-2 en FA Cup contre Liverpool: "Quand vous avez établi un standard qu'il a fait, pour la et la Juve, et il vient à United et ne le fait pas. et que vous ne répondez pas vraiment aux attentes, alors vous êtes exposé à la critique. Je pense que c'est un talent et c'est aussi un bon garçon. Il reçoit beaucoup de critiques et je pense que c'est dû à certains commentaires de son agent et au fait qu'il n'a pas été régulier depuis qu'il a rejoint United. Maintenant, nous commençons à voir une partie de ce qu'il sait faire. Ole l'a un peu déplacé, à gauche et à droite. Il semble maintenant atteindre sa meilleure forme, comme beaucoup de joueurs de United en ce moment."

L'article continue ci-dessous

Giggs a aussi ajouté que le repositionnement de Pogba a aussi été crucial dans son redressement: «Lorsque vous jouer en position excentrée, vous devez parfois suivre l'arrière latéral au milieu de terrain. Il a souvent laissé les aversaires monter sans réagir. Ole l'a essayé dans un rôle profond, en tant que 10, et a fait évoluer son rôle et en récolte maintenant les fruits. Son jeu offensif et son jeu défensif sont devenus plus cohérents. Il produit ces des buts dont nous savons tous qu'il est capable.

Pogba a marqué des buts synonymes de victoires lors de récentes sorties contre et , et ses efforts ont permis à United à se hisser en tête du classement de la et croire en une première consécration nationale depuis huit ans.