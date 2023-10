Gattuso met la pression sur deux attaquants avant l’OM-OL

A la veille du choc contre l’OL, l’entraîneur de l’OM, Gennaro Gattuso a évoqué l’inefficacité de deux ses attaquants en conférence de presse.

L'Olympique de Marseille fait face à des problèmes récurrents en matière d'efficacité offensive au cours de ses derniers matchs, et l'entraîneur Gennaro Gattuso n'hésite pas à pointer du doigt certains de ses attaquants. Bien que le buteur vedette Pierre-Emerick Aubameyang soit souvent la cible des critiques, le coach marseillais n'a pas hésité à secouer Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr lors de la conférence de presse de ce samedi.

Des occasions gâchées à répétition

Les supporters de l'OM sont de plus en plus frustrés par le manque d'efficacité offensive de leur équipe. Lors des dernières rencontres, les attaquants marseillais ont eu du mal à concrétiser leurs occasions, laissant filer des points précieux.

Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant phocéen recruté avec de grandes attentes, cristallise naturellement une grande partie des critiques. Cependant, Gattuso a tenu à rappeler que la responsabilité ne reposait pas uniquement sur les épaules du Gabonais.

Ndiaye et Sarr sur la sellette

Lors de la conférence de presse à la veille de l’Olympico contre l’OL, Gattuso a spécifiquement ciblé deux joueurs : Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr. Ndiaye, (23 ans) n'a participé qu'à 9 matchs cette saison en Ligue 1, avec seulement un but à son actif. Pourtant, Gattuso est convaincu que le jeune attaquant a le potentiel pour en marquer bien plus. Il l'a encouragé à travailler dur à l'entraînement et à être plus impitoyable devant le but, même quand il se retrouve face à une cage vide.

Ismaïla Sarr, 25 ans, affiche un bilan légèrement meilleur, avec 3 buts en 7 matchs de championnat. Cependant, Gattuso estime que le joueur sénégalais doit retrouver la forme qui l'a rendu célèbre lorsqu'il évoluait en Premier League. Sa vitesse était alors sa principale arme, et l'entraîneur italien lui a demandé de la réveiller pour apporter une dimension supplémentaire à l'attaque de l'OM.

Confiance et continuité pour Ndiaye

Pour ce qui est d'Iliman Ndiaye, Gattuso voit en lui un grand potentiel. Il estime que le joueur possède la capacité de marquer entre 10 et 12 buts, à condition qu'il ne perde pas confiance en lui et qu'il trouve son rythme dans l'équipe. Le jeune attaquant s'adapte également à un rôle différent de celui qu'il avait en Angleterre, où il évoluait en tant que second attaquant. Néanmoins, Gattuso est convaincu que, avec de la confiance et de la continuité, Ndiaye peut devenir un élément essentiel de l'attaque marseillaise.