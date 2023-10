OM : Veretout confiant pour la suite

Jordan Veretout est très optimiste pour la suite de la saison de l’Olympique de Marseille.

Présent en conférence de presse ce samedi à la veille de l’Olympico entre l’OM et l’OL, Jordan Veretout a affiché sa confiance en la suite de la saison de Marseille.

Veretout confiant

Défait par l’OGC Nice (1-0) lors de la 9éme journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille s’est rachetée en Ligue Europa jeudi contre l’AEK Athènes (3-1) à l’occasion de la 3éme journée de la phase de poule de la Ligue Europa.

Cette victoire obtenue à l’issue d’une performance collective de haute volée a boosté la confiance des Olympiens qui vont aborder le derby de la 10éme journée de Ligue 1 contre l’OL dimanche avec beaucoup de sérénité.

Pour le milieu de terrain, Jordan Veretout, le club Jordan Veretout (30 ans, 13 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) le club Phocéen progresse jour après jour sous la houlette du nouvel entraîneur Gennaro Gattuso. « Ces derniers temps, on montre un autre visage de l'OM. On n'est pas encore au top, mais on monte en puissance et ça se ressent chez les gens. Tout le monde est plus heureux depuis quelque temps. (...) On fait de petites erreurs qui nous coûtent des points. On regarde beaucoup de vidéos pour les corriger et sur les derniers matchs on en a déjà corrigé pas mal. On doit être pointilleux sur chaque action », a expliqué l'international français, à la veille de la réception de Lyon.

Progression physique

Si plusieurs observateurs ont mis en exergue les errances physiques et athlétiques de l’OM depuis le début de la saison, l’international français estime que l’équipe s’est améliorée largement dans son expression collective ces derniers temps.

Sur le plan physique, les joueurs olympiens ont aussi progressé au cours des dernières semaines. "Sur le terrain, aujourd'hui, on tient 90 minutes et on se sent mieux. On a beaucoup travaillé pendant la trêve pour corriger cela et maintenant on se sent moins fatigués", a confié Veretout.