Gattuso justifie ses propos surprenants sur l'OM

L’entraineur de l’OM, Gennaro Gattuso, a justifié samedi ses propos sur le club phocéen jeudi dernier.

L’OM traverse des moments durs ces dernières semaines. Le club phocéen n’a encore remporté aucun match en Ligue 1 depuis le début de l’année. En plus de cela, les hommes de Gattuso ont concédé un nul contre le Shakhtar Donetsk en 16es de finale de la Ligue Europa jeudi dernier (2-2). C’est après cette rencontre justement que le technicien a tenu des propos visiblement mal interprétés sur l’OM et dont il se défend ce samedi.

Les propos étonnants de Gattuso sur l’OM

Alors que l’Olympique de Marseille croyait marquer le but de la victoire dans les dernières minutes, le club s’est fait rejoindre par le Shakhtar dans les derniers instants. Au terme de la rencontre, Gennaro Gattuso a une fois de plus tancé l’état d’esprit et le mental de ses joueurs mais avec une phrase qui fait débat.

« Ça fait un moment que je dis que ce n’est pas un problème physique, pas un problème tactique, mais c’est une question de mental. On ne peut pas prendre l’avantage à la 90e minute et prendre un but comme ça après. Sur notre premier but, on a encaissé un but après deux ou trois minutes. C’est difficile d’expliquer ça. Sincèrement, je ne sais pas comment entraîner ce type d’équipe », a déclaré le coach olympien.

Gattuso se défend

Cependant, la dernière phrase de l’Italien a provoqué la colère des supporters phocéens qui ne se sont pas privés de le montrer. Sauf qu’Eurosport a révélé hier que les propos de Gattuso avaient été mal traduits. Une version confirmée par l’entraineur transalpin lui-même qui s’est justifié ce samedi.

« C’est normal que l’on croie encore à nos objectifs, sinon je ne serais pas là. Il y avait de l’amertume après le match. Je n’ai pas dit ça, j’ai dit que je n’avais pas la clé pour cette situation. Je ne suis pas coach mental ou psy, peut-être que mes mots ont été mal retranscris. À mon époque, j’étais boosté quand je marquais, nous j’ai l’impression que c’est l’inverse, qu’on a peur. Le match de demain est très important. On joue encore la qualification jeudi en Coupe d’Europe. Je suis né à 7 mois, je suis prématuré, j’avais hâte de naître. Je suis prêt », explique Gennaro Gattuso.