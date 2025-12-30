Gabon - Côte d'Ivoire : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est une soirée de Saint-Sylvestre aux enjeux diamétralement opposés qui attend le Grand Stade de Marrakech. Ce mercredi soir (20h00), la Côte d'Ivoire et le Gabon s'affrontent pour clore la phase de poules du groupe F. Pour les Éléphants, tenants du titre et leaders avec 4 points, l'objectif est limpide : sécuriser la première place pour s'offrir un huitième de finale plus abordable et rester dans leur camp de base. Mais ce match revêt une dimension émotionnelle particulière. Le groupe ivoirien est en deuil après le décès de Jean-Louis Gasset, l'homme qui avait initié l'épopée de 2023. Emerse Faé, son ancien adjoint devenu héros national, a rendu un hommage poignant à son mentor, promettant de faire honneur à ses leçons de discipline et d'organisation. C'est donc une équipe en mission, portée par la mémoire et l'ambition, qui foulera la pelouse.

Pronostic Gabon - Cote d'Ivoire : Les Panthères pour l'honneur face aux Eléphants

Le Gabon : le chaos et l'affaire Aubameyang

Dans le camp adverse, l'ambiance est crépusculaire. Le Gabon, mathématiquement éliminé avec zéro point après deux défaites traumatisantes, vit une fin de tournoi cauchemardesque. Comme si l'humiliation sportive ne suffisait pas, la "Tanière" est secouée par l'affaire Pierre-Emerick Aubameyang. Le capitaine emblématique, touché à la cuisse, a quitté le rassemblement pour rentrer à Marseille, laissant derrière lui une polémique sur son état de forme réel et la gestion du sélectionneur Thierry Mouyouma. Ce dernier, sous le feu des critiques ("La sélection n'est pas un camp de remise en forme"), doit composer sans sa star pour tenter de sauver l'honneur d'une nation blessée.

Amad Diallo en fer de lance, Bouanga en solitaire

Sur le terrain, le déséquilibre semble total. La Côte d'Ivoire, portée par un Amad Diallo étincelant (deux fois homme du match), veut profiter de ce match pour peaufiner ses automatismes offensifs et confirmer sa solidité, malgré un nul frustrant contre le Cameroun. Faé pourrait faire tourner, mais l'exigence de victoire reste intacte. En face, les Panthères s'en remettront presque exclusivement à Denis Bouanga. L'attaquant, désormais seul maître à bord en l'absence d'Aubameyang, aura la lourde tâche de dynamiter la défense ivoirienne pour offrir au peuple gabonais un baroud d'honneur digne de ce nom.

Un dernier rugissement pour 2025 ?

Ce duel du 31 décembre est donc bien plus qu'un simple match de clôture. C'est un test de caractère pour deux équipes à la croisée des chemins. La Côte d'Ivoire doit prouver qu'elle sait rester impitoyable même sans couteau sous la gorge, validant ainsi son statut de favori numéro un à sa propre succession. Le Gabon, lui, joue pour sa dignité et pour éviter un zéro pointé historique qui laisserait des traces durables. Entre la célébration d'une qualification maîtrisée et le sursaut d'orgueil d'une bête blessée, Marrakech s'apprête à vivre un Réveillon où le champagne n'aura pas la même saveur pour tout le monde.

Sur quelle chaine suivre le match Gabon - Côte d'Ivoire

La rencontre entre le Gabon et la Cote d'Ivoire sera à suivre ce mardi 31 décembre 2025 à partir de 20h00 sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c’est diffusé sur BeIN Sports (BeIN Connect ou TOD en streaming).

Horaire et lieu du match Gabon - Côte d'Ivoire

La rencontre entre le Gabon et la Cote d'Ivoire se tient ce mercredi 31 décembre à partir de 20h, heure française, au Stade de Marrakech.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos sur l'équipe du Gabon

Déjà éliminé avant cette dernière journée, le Gabon pourrait procéder à quelques ajustements sans véritable enjeu sportif. Bruno Ecuele Manga, en difficulté lors du match précédent, pourrait céder sa place en défense centrale à Alex Moucketou-Moussounda, aux côtés de Mario Lemina.

Initialement attendu pour mener l’attaque, Pierre-Emerick Aubameyang ne sera finalement pas de la partie. L’attaquant a été libéré par la fédération gabonaise afin de rejoindre l’Olympique de Marseille, le Gabon n’ayant plus rien à jouer dans ce tournoi.

En son absence, Denis Bouanga aura une carte à jouer pour tenter de peser offensivement. Le joueur, encore muet depuis le début de la CAN, cherchera à conclure la compétition sur une note plus positive face à la Côte d'Ivoire national football team.

Infos sur l'équipe de la Cote d'Ivoire

La Côte d’Ivoire aborde ce dernier match de groupe avec un effectif au complet, sans blessure ni suspension à signaler, ce qui offre à Emerse Faé une large marge de manœuvre dans ses choix. Déjà qualifiés, les Éléphants pourraient toutefois ajuster leur onze sans bouleverser l’équilibre collectif.

Homme fort du début de tournoi, Amad Diallo a inscrit les deux seuls buts ivoiriens jusqu’ici et tentera d’enchaîner une troisième rencontre consécutive en marquant, confirmant sa forme étincelante.

Autour de lui, Faé dispose de plusieurs options offensives. Wilfried Zaha, Evann Guessand, Vakoun Issouf Bayo ou Yan Diomandé peuvent prétendre à une place dans le trio d’attaque, selon l’approche choisie pour cette rencontre sans pression mais riche en enjeux de confiance.

