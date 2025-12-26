Le football français pleure Jean-Louis Gasset, décédé à 72 ans

La nouvelle a frappé le football français en plein cœur. Jean-Louis Gasset est décédé ce vendredi, à l’âge de 72 ans, quelques semaines après avoir célébré son anniversaire. Ces derniers mois, il avait pourtant repris une place familière, celle de passeur de savoir, en devenant consultant sur Ligue 1+, où sa lecture du jeu et sa bienveillance faisaient l’unanimité. Sa disparition intervient alors qu'il venait à peine de savourer sa retraite, fidèle à une trajectoire faite de devoir plus que d’ambition personnelle.

Montpellier, une histoire de famille et de fidélité

Impossible d’évoquer Gasset sans revenir à Montpellier HSC, son club de toujours. Fils de Georges Gasset, cofondateur du MHSC avec Louis Nicollin, il a littéralement grandi avec la Paillade. Joueur entre 1975 et 1985, puis entraîneur à plusieurs reprises, il fut l’homme des missions délicates, celui qu’on appelait quand la maison tremblait. Son dernier retour, à l’automne 2024, pour assurer la transition après le départ de Michel Der Zakarian, résume cette loyauté viscérale : servir, puis s’effacer.

Sa carrière ne se limite pourtant pas à Montpellier. Longtemps, Gasset fut le cerveau discret du duo qu’il formait avec Laurent Blanc. À Bordeaux, en équipe de France puis au Paris Saint-Germain, il a empilé les titres et bâti une réputation d’orfèvre tactique, respecté par les joueurs les plus exigeants.

Des missions fortes, jusqu’au bout

Comme numéro un, il a aussi marqué les esprits à AS Saint-Étienne, ramenant les Verts au premier plan avec un jeu ambitieux. Plus tard, son passage à la tête de la Côte d'Ivoire restera paradoxal : sorti avant le sacre de la CAN 2023, il a accepté ce départ sans amertume, estimant avoir provoqué le déclic nécessaire.

Son dernier grand éclair populaire fut marseillais. En 2024, à 70 ans passés, il a relevé un Olympique de Marseille en crise, redonnant énergie et sourire au Vélodrome jusqu’à une demi-finale européenne. Une mission de plus, menée avec humanité.

Jean-Louis Gasset laisse l’image rare d’un technicien respecté, profondément humain, qui aura traversé le football sans jamais trahir ce qu’il était : un homme de terrain, fidèle à ses racines et à ses convictions.