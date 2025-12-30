Pronostic Gabon vs Côte d’Ivoire 31/12/2025 : les Panthères pour l’honneur face aux Éléphants

Alors que la Côte d’Ivoire a déjà validé son ticket pour la phase à élimination directe et que le Gabon est mathématiquement éliminé, cette rencontre pourrait bien tourner autour d'un homme : Pierre-Emerick Aubameyang.

Pronostic Gabon vs Côte d’Ivoire : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Gabon vs Côte d’Ivoire

Gabon ou nul (Double Chance) à une cote de 2,35 chez Winamax

Moins de 1,5 but à une cote de 2,65 chez Winamax

Pierre-Emerick Aubameyang buteur à une cote de 4,50 chez Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Gabon 1-0 Côte d’Ivoire

Pronostic des buteurs : Gabon - Aubameyang ; Côte d’Ivoire - Aucun

C'est le dénouement du Groupe F de cette CAN 2025. Ce mercredi, le Gabon défie la Côte d'Ivoire pour son troisième et dernier match de poule.

Les Éléphants occupent actuellement la tête du groupe grâce à une meilleure différence de buts, avec quatre points au compteur. Jusqu'ici, les hommes d'Emerse Faé ont été solides mais minimalistes : une victoire inaugurale 1-0 contre le Mozambique, suivie d'un nul (1-1) face au Cameroun.

La Côte d'Ivoire et le Cameroun étant déjà qualifiés, ce match s'apparente à une rencontre pour du beurre. Le sélectionneur ivoirien pourrait donc faire tourner son effectif à Marrakech. Des joueurs comme Evann Guessand ou Wilfried Zaha pourraient débuter pour ménager les titulaires habituels.

À l'inverse, le début du tournoi du Gabon a été bien plus chaotique. Après une défaite frustrante contre le Cameroun (1-0), les Panthères ont sombré lors d'un match fou face au Mozambique (3-2). Ce revers a scellé leur élimination.

Néanmoins, cette rencontre ressemble fort au baroud d'honneur de Pierre-Emerick Aubameyang. Le vétéran et capitaine continue de porter l'attaque gabonaise, bien épaulé par Denis Bouanga, toujours aussi tranchant depuis son arrivée en MLS au LAFC.

Les effectifs probables pour Gabon vs Côte d’Ivoire

Composition attendue du Gabon : Mbaba, Onfia, Ekomie, Lemina, Moucketou-Moussounda, N’Dong, Kanga, Bouanga, Babicka, Poko, Aubameyang.

Composition attendue de Côte d’Ivoire : Fofana, Doue, Konan, Kossounou, Ndicka, Sangare, Fofana, Kessie, Guessand, Zaha, Bayo.

Le Gabon résiste face à une Côte d'Ivoire remaniée

Déjà assurés de voir les huitièmes de finale, les Ivoiriens n'ont aucune raison de prendre des risques. Emerse Faé devrait logiquement préserver ses cadres pour la suite de la compétition. Face à une équipe qui n'a plus rien à perdre, le coup peut être joué.

Les bookmakers ne donnent que 37 % de chances au Gabon de ne pas perdre ce match. C'est peu, compte tenu du manque de motivation probable des Éléphants. Pour ce qui pourrait être la dernière sortie internationale d'Aubameyang, les Panthères auront à cœur de sortir par la grande porte.

Pronostic 1 Gabon vs Côte d’Ivoire : Gabon ou nul (Double Chance) 2,35 chez Winamax.

Un duel fermé selon les historiques

Les confrontations récentes entre ces deux nations plaident pour un match pauvre en buts. Lors de leurs deux duels en éliminatoires de la Coupe du monde 2026, un seul petit but a été inscrit sur 180 minutes (victoire 1-0 de la Côte d'Ivoire à domicile, puis 0-0 à Franceville).

Avec une qualification déjà en poche, les Éléphants ne devraient pas forcer le verrou gabonais outre mesure. Côté gabonais, la priorité sera de laver l'affront de la défense passoire entrevue contre le Mozambique. Sachant que les six derniers matchs de la Côte d'Ivoire se sont terminés avec moins de 2,5 buts, le "Under 1,5" est une option très tentante.

Pronostic 2 Gabon vs Côte d’Ivoire : Moins de 1,5 but à 2,65 chez Winamax.

Aubameyang, le héros du baroud d'honneur

À 36 ans, Aubameyang vit une seconde jeunesse en sélection, avec sept buts lors de ses six dernières apparitions en 2025. C'est simple : il n'a jamais été aussi efficace statistiquement avec les Panthères depuis ses débuts en 2009.

Malgré l'élimination, il a trouvé le chemin des filets dimanche dernier contre le Mozambique. Le voir marquer contre la Côte d'Ivoire est coté à 4,50, ce qui représente une valeur énorme (Value Bet) pour un joueur de son calibre qui tire les penalties et les coups de pied arrêtés.

Pronostic 3 Gabon vs Côte d’Ivoire : Pierre-Emerick Aubameyang buteur à 4,50 chez Winamax.

+