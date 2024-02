Francfort : Hugo Ekitike, la bonne nouvelle

Hugo Ekitike peut pousser un ouf de soulagement. L’avant-centre en prêt du PSG à Francfort, vient de recevoir une très bonne nouvelle.

Après plusieurs mois d’approche, l’Eintracht Francfort a fini par s’attacher les services de Hugo Ekitike en provenance du Paris Saint-Germain. L’avant-centre franco-camerounais a été prêté jusqu’à la fin de la saison sportive en cours par le club francilien.

Ekitike dans le dur à Francfort

Lors du dernier jour du mercato hivernal, qui a clos ses portes, le 1er février dernier, le Paris Saint-Germain avait annoncé le prêt de Hugo Ekitike à Francfort. « Hugo Ekitike prêté à l’Eintracht Francfort. L’attaquant français s’engage avec l’Eintracht Francfort jusqu’au 30 juin 2024 dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Le Paris Saint-Germain souhaite le meilleur à Hugo pour son nouveau challenge en Allemagne », avait indiqué le club francilien dans un communiqué.

Mais l’attaquant natif de Reims, quelques heures après sa signature, avait appris une très mauvaise nouvelle. Selon Bild, le joueur de 21 ans ne devrait pas jouer la Ligue Europa Conférence avec son nouveau club. Puisque son nom ne devrait pas faire partie des trois devant être ajoutés à la liste déjà transmise à l’UEFA.

La bonne nouvelle pour Ekitike

Alors que le quotidien allemand indiquait que deux places auraient déjà été réservées à Donny van de Beek et Sasa Kalajdzic, prêtés respectivement par Manchester United et les Wolves, et Ekitike devrait être sacrifié, ce ne sera plus le cas. Le joueur formé au Stade de Reims va bien disputer les huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence.

Getty Images

Selon les informations de Bild, la doublette Kalajdzic-Ekitike sera qualifiée pour les huitièmes de finale contre l’Union Saint-Gilloise. Par ailleurs, comme l’Eintracht ne disposait pas de doublure au poste d’arrière gauche avant l’arrivée de Philipp Max, ce dernier a donc été choisi au détriment de Donny van de Beek et de Jean-Mattéo Bahoya. Ces deux recrues hivernales ne joueront donc pas la coupe d’Europe cette saison.

Francfort et l’Union Saint-Gilloise s’affrontent le jeudi 15 février prochain pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence. Hugo Ekitike, sauf surprise, sera de la partie. Faut-il rappeler que Hugo Ekitike a fait ses débuts avec Francfort en Bundesliga ce weekend face à Cologne (défaite 2-0). Le joueur en prêt du PSG a fait son entrée en jeu dans le dernier quart d’heure de jeu (77e) en remplacement de Saša Kalajdžić.