Francfort, André Silva décrypte son retour au top

L'international portugais susciterait l'intérêt de toute l'Europe après une saison plus que réussie avec l'Eintracht Francfort.

L'attaquant de l'Eintracht Francfort, Andre Silva, en grande forme, a "entendu des rumeurs" le liant à Manchester United et à l'Atlético Madrid et a spéculé sur ce que pourrait être le prix demandé par son club pour le laisser partir. L'international portugais compte 20 buts à son actif cette saison en seulement 23 apparitions, pour accompagner les 16 qu'il a inscrit en 2019-20 après avoir déménagé en Allemagne lors d'un prêt de l'AC Milan.

L'Eintracht a fait une bonne affaire en récupérant André Silva à l'AC Milan, et il a rapporté qu'ils n'avaient payé que 9 millions d'euros pour conclure un accord permanent. L'attaquant portugais avait floppé en Italie avec 10 buts en 41 matches, mais sa réputation s'est reconstruite en Bundesliga. Dans une interview accordée à O Jogo, André Silva s'est amusé des rumeurs à son encontre : "J’ai entendu des rumeurs, mais c’est tout, il n'y a rien de plus.

"Les rumeurs sont des rumeurs. À la fin de cette saison, c’est quelque chose qui me motive davantage à travailler, c’est le signe que ce que j’ai accompli a porté ses fruits et que le chemin a été bon. Combien vaut André Silva ? Environ 105 M€ (rires) ! Je plaisante ! J'ai entendu parler de quelque chose comme 30 M€... Quand on vend sa marchandise, on gonfle toujours un peu le prix (rires). Les choses sont comme elles sont et, indépendamment du bruit, le plus important est de me concentrer sur moi et sur ce que je sais faire", a ajouté le Portugais.

"J'ai trouvé la consistance qui m'a manqué à certains moments"

Si André Silva est annoncé un peu partout en Europe c'est parce qu'il cartonne et qu'il est bien situé dans la course au Soulier d'Or européen. Si Robert Lewandowski semble être dans un autre monde, l'international portugais se mêle à la course dans les mêmes eaux que Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et d'autres cadors du football européen. André Silva est ambitieux et ne compte pas abandonner dans la course au Soulier d'Or.

"J'y pense bien sûr. Mais en parler ne suffit pas, il faut le démontrer sur le terrain et il est clair que j'ai envie d'y arriver. (...) Être près de Cristiano Ronaldo et Messi est un motif de fierté et une motivation pour continuer à travailler fort pour être récompensé en fin de saison. Et je dois être honnête… Même si nous sommes actuellement dans les places qualificatives pour la Champions, ce n’est pas normal qu’un joueur de Francfort soit à la lutte pour le Soulier d’Or, avec un tel nombre de buts. Les choses se passent bien pour toute l’équipe, pour moi", a expliqué l'ancien attaquant du FC Porto.

"Je vais continuer à tout donner pour que ces bonnes énergies continuent à accompagner l’équipe. C’est vrai que je suis bien, que tout se passe bien, mais comme le football est question de moment, je sais que je peux faire plus, je sais que je vais faire encore plus. J’ai toujours montré de quoi j’étais capable dans ma carrière, par moments. Ce qui m’a manqué, c’est de la consistance, mais je l’ai trouvée. À Milan par exemple, j'ai joué beaucoup de matches, mais très peu de minutes. Ta confiance en prend forcément un coup", a conclu André Silva.