Inter - Lukaku parle de la bataille avec Ronaldo pour le Soulier d'Or

Auteur de 18 buts en Serie A cette saison, l'attaquant de l'Inter Milan n'est qu'à une petite unité de Cristiano Ronaldo, le buteur de la Juventus.

L'attaquant de l'Inter, Romelu Lukaku, a déclaré que la bataille pour le titre de Soulier d'Or avec le buteur de la Juventus, Cristiano Ronaldo, n'est pas vraiment au coeur de ses préoccupations, lui qui compte déjà 18 buts marqués en Serie A depuis le début de la saison, dont un dernier marqué dimanche, face au Genoa (3-0).

En pleine forme, l'international belge a maintenant marqué lors de ses trois dernières sorties pour les Nerazzurri. Il n’a pas disputé plus de deux matchs sans marquer depuis le début de l'exercice et porte sur ses épaules les espoirs de titre d'Antonio Conte. Malgré cela, il est toujours devancé d'un but par Cristiano Ronaldo.

Pour dépasser le quintuple vainqueur du Ballon d’Or et décrocher le prestigieux prix individuel, Romelu Lukaku entend continuer à gagner avec l'Inter. "Je pense toujours à gagner. Je suis dans un bon moment de ma carrière, mais l'Inter est la seule chose qui compte" , a-t-il déclaré à Sky Sport Italia, déterminé.

L'article continue ci-dessous

"Nous sommes jeunes et nous pouvons nous améliorer"

Le joueur de 27 ans a été une révélation pour l'Inter depuis qu'il est arrivé en provenance de Manchester United durant l'été 2019. Il a d'abord marqué 34 buts au cours d'une première saison impressionnante et est déjà à 24 toutes compétitions confondues en 2020-21. Ses 18 buts en Serie A sont intervenus en seulement 23 apparitions.

Grâce notamment à son attaquant, l'Inter Milan occupe la place de leader et devance l'AC Milan de quatre points, tandis que la Juventus, championne en titre, est à 10 points, mais avec un match en moins. "Nous nous améliorons, nous sommes en haut du tableau, c'est une bonne sensation, mais nous devons continuer. Nous avons fait face à des défaites lors de ces matchs la saison dernière et nous voulons nous améliorer. Je suis vraiment content de la victoire" , a déclaré Romelu Lukaku, dimanche.

"Maintenant, nous devons nous concentrer sur Parme, ce ne sera pas un match facile. Nous voulons montrer à nos adversaires que nous sommes ici. Nous devons nous concentrer sur un match à la fois. C'était un match important après deux victoires consécutives. Nous avons marqué trois buts et gardé une feuille blanche, parfait. Je veux toujours m'améliorer, comme beaucoup d'autres joueurs. Nous sommes jeunes et nous pouvons nous améliorer", a enfin ajouté le buteur, lucide.