Ronaldo ou Messi, qui a marqué plus de buts ?

Il n'y a aucun doute sur le fait que Messi et Ronaldo font partie des meilleurs joueurs au monde. Mais lequel des deux a inscrit plus de buts ?

Le débat sur qui était le meilleur entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se poursuivra certainement pendant des décennies après que les deux hommes aient finalement raccroché leurs bottes, mais en fin de compte, les chiffres raconteront une grande partie de l'histoire.

En tant que phénomènes offensifs, les buts sont la devise principale et le nombre de réalisations sera le facteur déterminant pour beaucoup afin de trancher entre les deux.

D'autres facteurs dans le débat sur le "GOAT", tels que les trophées remportés, les récompenses individuelles acquises et les grands moments inspirants seront tous présents, mais les statistiques auront le dernier mot sur le meilleur buteur.

Alors, Ronaldo ou Messi? Quel joueur a marqué le plus de buts? Goal a fait le clacul

Ronaldo ou Messi - qui a marqué plus de buts ?

Ronaldo a marqué plus de buts que Messi au total dans toutes les compétitions, mais c'est très serré entre les deux.

Les deux joueurs ont marqué plus de 700 buts en carrière et ils sont les seuls joueurs actuellement actifs à réaliser cet exploit.

Le duo se retrouve dans un club très fermé, les seuls autres footballeurs de l'histoire à dépasser la barre des 700 buts étant Ferenc Puskas, Gerd Muller, Pelé, Romario et Igor Bican.

Pour illustrer la distance devant leurs pairs Ronaldo et Messi, le buteur le plus proche qui joue toujours est Zlatan Ibrahimovic et le Suédois compte un peu plus de 560 buts à son actif, bien qu'il ait joué plus longtemps que le duo.

L'icône portugaise Ronaldo est plus âgée que Messi de deux ans et quatre mois, sa carrière professionnelle débutant en 2002-03, deux saisons avant Messi, qui est apparu pour la première fois sur la scène en 2004-05.

En tant que tel, il est juste de dire que l'ancienne star du Real Madrid a eu l'avantage du temps sur l'Argentin.

Ronaldo est le meilleur buteur de la Ligue des champions de tous les temps, suivi de Messi bien sûr, mais il est intéressant de noter que Messi revendique plus de Soulier d'or européens (six contre quatre pour Ronaldo).

Sur le plan international, Ronaldo a franchi la barre des 100 buts et se rapproche de l'icône iranienne Ali Daei, qui détient le record de 109 buts. Messi est également en retard sur ce front, avec un peu plus de 70 buts pour l'Argentine.

En compétition de clubs, une comparaison de leurs moyennes de scores respectives suggère que Messi pourrait dépasser Ronaldo à condition qu'il ne prenne pas sa retraite avant les Portugais.

Ronaldo a peut-être plus de buts dans l'ensemble (avec le club et le pays), mais Messi marque plus en moyenne au moins au niveau du club.

Après la conclusion de la saison 2019-2020, le capitaine de Barcelone a inscrit en moyenne 40 buts par saison, tandis que Ronaldo a inscrit en moyenne 35 buts par saison. Il reste à voir si ce genre de différentiel peut combler l'écart.

En attendant, voici ce que les chiffres étaient avant la saison 2020-21 en un coup d'œil:

Cristiano Ronaldo Lionel Messi Buts en club: 638 Buts en club: 634 Buts internationaux : 102 Buts internationaux : 71 Total : 740 Total : 705

À la fin de la campagne 2019-2020, Ronaldo avait marqué 638 buts au niveau du club durant son passage au Sporting, Manchester United, le Real Madrid et la Juventus. Il avait également marqué 102 fois pour le Portugal, faisant de son nombre total de buts seniors à ce moment-là 740.

Dans le même temps, le total de buts de Messi à Barcelone était de 634, dont 71 avec l'albiceleste de l'Argentine, ce qui porte son total à 705.

Notez que le tableau ci-dessus ne prend en compte que les buts marqués jusqu'à la saison 2019-20 incluse et sera mis à jour en conséquence.