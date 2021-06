France, Rami dézingue l'Allemagne

Le défenseur champion du monde en 2018 n'a pas apprécié la mentalité et le style de jeu adopté par les Allemands.

"Et à la fin, c'est toujours l'Allemagne qui gagne !" Cette célèbre phrase de Gary Lineker n'est plus totalement vraie depuis 2016. Si en 2014, l'Allemagne avait brisé le rêve de l'équipe de France lors de la Coupe du monde au Brésil, depuis la tendance s'est inversée entre les deux équipes. Les Bleus se sont offert le scalp des hommes de Joachim Löw en demi-finale de l'Euro 2016 à Marseille grâce à un doublé d'Antoine Griezmann.

Ils ont récidivé ce mardi soir. L'équipe de France a frappé un grand coup pour son entrée en lice en battant l'Allemagne à l'Allianz Arena de Munich. Les Bleus n'ont pas surclassé leur adversaire du soir mais se sont montrés réalistes et ont bien suivi leur plan de jeu. En seconde période, l'Allemagne a attaqué, a contrôlé le ballon mais s'est exposé au contre. Consultant pour RMC, Adil Rami a démonté l'Allemagne et sa stratégie de jouer haut.

"Dans une compétition comme ça, tu marques un but, tu as fait le plus gros du travail, donc tu défends. Ils n'ont pas fait un mauvais match, mais ils ne sont pas très intelligents. Tu joues l’équipe de France, tu t'es fait taper pendant l'Euro 2016, tu prends des soupapes derrière, tu sais très bien qu’il ne faut pas laisser d’espace. Si tu viens avec le même style de jeu, tu sais que tu vas prendre des soupapes !", a analysé le champion du monde 2018.

"En faite, je suis d'accord qu'ils ne doivent pas se renier. Mais à un moment donné, tu dois accepter que l’équipe de France est meilleure que toi, et qu’en contre, elle va à 250 km/h. Si tu ne l’acceptes pas, si tu as ce côté hautain de te dire que tu vas jouer ton football, c'est comme ça, tu n’es pas très intelligent. Didier Deschamps, aujourd'hui, il joue pour gagner. C'est facile de critiquer derrière qu'il ne propose pas de jeu, mais tu fais avec les qualités de tes joueurs", a ajouté Adil Rami.

Les Allemands, eux, estiment qu'ils auraient mérité mieux. "Je dirais que nous n'avons pas été la plus mauvaise équipe. Nous avons dominé et nous prenons un but très malheureux. Des deux côtés, il y a eu relativement peu d'occasions de but. Un point aurait été mérité. Le positif? C'est qu'on est au niveau d'une top team, d'un favori du tournoi. Nous devons montrer au prochain match que nous sommes aussi des favoris", a indiqué Kimmich après le match.

"On a réussi beaucoup de ce que nous voulions faire, c'était un bon match, nous n'avons pas eu moins d'occasions que les Français", a ajouté Toni Kroos. "Nous avons essayé de jouer par les ailes et de gagner les duels, c'était notre plan de match", a enfin analysé le sélectionneur Joachim Löw. Adil Rami n'a visiblement pas apprécié le côté calimero des Allemands et le champion du monde l'a fait savoir sans aucun détour.