France - Allemagne (1-0), Pogba revient sur la morsure de Rüdiger

Au duel avec Rüdiger en fin de première mi-temps, Pogba a été mordu par le défenseur allemand, qui n’a finalement pas été sanctionné pour ce geste.

En voyant Paul Pogba s’emporter pour un hors-jeu sifflé en fin de première mi-temps, on s’est dit qu’un tel comportement n’avait pas lieu d’être tant la France dominait son match d’ouverture contre l’Allemagne.

Finalement, on avait tout faux. Pas du genre à s’emballer pour un rien, le milieu de terrain français ne pestait pas contre cette décision arbitrale mais bien pour celle que l’arbitre assistant n’avait pas vu sur cette action. Au duel avec Rüdiger, Pogba n’a pas hésité à sortir les muscles pour jouer avec son corps et protéger une touche à venir.

Seulement, cette protection de balle n’a pas été du gout du défenseur allemand qui avait annoncé vouloir faire du "sale" contre les Bleus et a décidé de se faire les dents sur le dos de « la Pioche ». Et on ne parle pas d’une image mais bien au sens littéral du terme. Le défenseur de Chelsea est venu mordre le dos de Pogba, ce qui a déclenché la colère du Mancunien.

Malgré la possibilité d’utiliser le VAR et de sanctionner Rüdiger après les faits ou même au moment de la mi-temps, l’arbitre a décidé de ne pas réagir, dans la lignée de cette prestation mardi où l’Espagnol aurait pu avoir la main plus lourde sur certaines séquences litigieuses.

Après la rencontre, Paul Pogba est revenu sur l’incident, lui qui a été aperçu en train de rigoler avec Rüdiger et le prendre dans ses bras au moment du coup de sifflet final.

"Nous sommes amis. Ce n'était rien de grave. Je pense que vous avez vu les images télévisées, c'est fini, c'est du passé, je ne crie pas pour des cartons jaunes ou rouges pour de telles actions. Je pense qu'il m'a un peu grignoté. Nous nous connaissons depuis longtemps. Je l'ai senti, je l'ai dit à l'arbitre, il prend les décisions et il a pris la décision. Il n'a pas reçu de carton et je pense que c'est mieux comme ça. Je ne veux pas qu'il soit banni à cause de ça. Nous nous sommes embrassés à la fin du match et c'était tout", a-t-il expliqué, relayé par Sport1.