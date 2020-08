France, Le Graët commente le retour de Rabiot : "Personne n'est puni à vie"

Le président de la FFF soutient le choix de Didier Deschamps de faire revenir Adrien Rabiot chez les Bleus.

Plus de deux ans après sa dernière convocation en équipe de et son refus de faire partie de la liste des réservistes pour la 2018, Adrien Rabiot va effectuer son retour dans le groupe France la semaine prochaine pour les matches face à la et la . Intéressant avec la , le milieu de terrain de 25 ans a été rappelé par le sélectionneur des Bleus qui a visiblement pardonné le comportement du joueur.

Dans un entretien accordé à Le Parisien, Noël Le Graët a ouvertement soutenu le choix de Didier Deschamps de faire revenir Adrien Rabiot en équipe de France lors du prochain rassemblement : "Avec Didier Deschamps, on se parle tous les jours, on était d'accord depuis longtemps. J'ai toujours dit, même à l'époque, que quelqu'un ne pouvait pas être puni à vie. C'est une décision intelligente de la part de Didier, je suis ravi".

"Ne pas lui redonner une chance aurait été une erreur"

"La maman n'a pas voulu que je rencontre Adrien, je m'en fous complètement. Personne n'est puni à vie. Ne pas lui redonner une chance aurait été une erreur. La concurrence est difficile à ce poste, mais il aurait été repris pour ce match ou un prochain. Je rappelle que malgré tout ce qu'on disait autour de moi, j'ai toujours déclaré qu'il ne serait pas suspendu. C'était normal qu'il ne soit pas convoqué pendant un moment, mais il aurait fallu être stupide pour dire qu'il ne jouerait plus jamais en équipe de France", a ajouté le président de la FFF.

Contrairement au sélectionneur qui va forcément échanger avec le milieu de terrain de la Juventus, Noël Le Graët ne fera pas de rencontre formelle avec le joueur : "Quand je le croiserai, je lui dirai que je suis très heureux qu'il soit là. Je n'ai pas besoin de le convoquer, il n'y aura pas de réunion. Il doit être fier de revenir et nous, on est content qu'il revienne. Pourquoi se compliquer la vie quand on peut faire des choses normales ?"

Didier Deschamps a justifié le retour d'Adrien Rabiot lors de sa conférence de presse : "On continuait de le suivre, il a retrouvé un très bon niveau. Il s’est passé ce qu’il s’est passé. On ne peut pas revenir en arrière. Mais vous savez, je n’aime pas prendre de décision radicale. Il restait sélectionnable et j’ai pris la décision de le faire revenir avec nous. Est-ce que j’ai eu une discussion avec lui ? Non. Je n’ai pas pour habitude d’aviser les joueurs quand je les prends. J’ose penser qu’il sera là lundi bien évidemment. Vous vous doutez bien que j’aurais l’occasion de discuter avec lui".