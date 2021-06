France, Lacombe aux anges pour Benzema

Le conseiller de Jean-Michel Aulas à l'OL est heureux du retour de Karim Benzema, avec qui il est proche, chez les Bleus.

Presque six ans après son dernier match avec l'équipe de France contre l'Arménie, Karim Benzema va de nouveau porter le maillot bleu ce mercredi soir face au Pays de Galles en match amical. L'attaquant du Real Madrid est l'attraction principale du rassemblement de l'équipe de France depuis sa présence surprise dans la liste des vingt-six de Didier Deschamps. Le retour de l'ancien attaquant de l'OL fait beaucoup parler et fait plaisir à l'ensemble des observateurs des Bleus.

Karim Benzema a dû prendre son mal en patience durant toutes ces années à l'écart de l'équipe de France. Mais le voilà de retour, et lui comme le sélectionneur ne veulent plus parler du passé. L'attaquant du Real Madrid est déterminé et va avoir envie de remporter son premier trophée avec les Bleus. Dans une interview accordée à Le Parisien, Bernard Lacombe, conseiller de Jean-Michel Aulas à l'OL, qui a vu grandir Karim Benzema et continue de le côtoyer, est ravi pour lui.

"Ah oui, c'est un bonheur de revoir Karim Benzema en équipe de France. Cela fait toujours envie de voir un joueur comme lui qui est passé par toutes les catégories de l'Olympique Lyonnais et qui évolue aujourd'hui au Real Madrid. C'est un mélange de bonheur et de fierté. Est-ce que je lui disais de ne pas lâcher pendant toutes ses années loin de l'équipe de France ? On s'appelle tout le temps avec Karim. Je lui ai toujours dit que ce n'était pas grave, qu'avec le temps tout allait revenir à la normale", a expliqué l'ancien international français.

Lacombe n'y est pour rien dans le retour de Karim Benzema en Bleu

"Et c'est ce qui se passe. Je suis heureux car c'est un bon gone. Je lui disais tout le temps : "Tu joues dans le plus grand club du monde, cela va te permettre de passer encore des paliers". C'est le cas aujourd'hui. Benzema est plus fort qu'il y a cinq ans, car l'expérience qu'il a emmagasinée pendant toutes ces saisons lui permet d'avoir encore plus de certitudes sur son jeu. Au début de sa carrière, il était déjà un phénomène mais quand on voit aujourd'hui ce qu'il fait devant le but adverse... Et puis il y a le jeu sans ballon, ses déplacements et cette façon qu'il a de se démarquer. Physiquement aussi il a beaucoup travaillé", a ajouté Bernard Lacombe.

Le dirigeant de l'OL est confiant concernant le trio d'attaque des Bleus : "L'association avec Mbappé et Griezmann va-t-elle fonctionner ? Il y a quelques incertitudes parce que c'est la première fois qu'ils vont évoluer ensemble. Mais ce sont des joueurs de très haut niveau avec beaucoup de qualités techniques et tactiques. Donc je pense que ça va marcher entre eux. Bien sûr, j'ai été surpris par la décision de Didier Deschamps de rappeler Karim en sélection. Et Karim ne s'y attendait certainement pas avant que le sélectionneur l'appelle. Nous les attaquants, nous devons toujours lutter. Parfois, ce n'est pas facile, mais quand au bout il y a la réussite, c'est un moment particulier que Karim est en train de vivre".

Bernard Lacombe l'assure, il n'est pas intervenu pour que Karim Benzema revienne en équipe de France : "Est-ce que j'ai eu un rôle dans son retour en sélection ? Non et je le jure sur la tête de mes enfants. Je ne vais pas m'immiscer là-dedans et encore moins appeler le sélectionneur. La seule chose que je souhaite à Karim c'est de marquer plus de buts que Michel Platini en 1984 à l'Euro (neuf buts marqués)".