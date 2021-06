France, Deschamps donne son point de vue sur le trio Benzema-Griezmann-Mbappé

Le sélectionneur des Bleus a expliqué ce qu'il compte faire avec son secteur offensif riche et prometteur.

Didier Deschamps a des choix de riche en attaque. En effet, le sélectionneur des Bleus peut compter sur une attaque XXL avec entre autres Benzema, Mbappé, Griezmann, Giroud, Dembélé, Coman... Dans un entretien accordé à RMC Sport, Didier Deschamps a été interrogé sur la possibilité de voir le trio Benzema-Mbappé-Griezmann en attaque chez les Bleus, mais le sélectionneur ne veut pas écarter d'autres solutions.

"Les cinq autres que j'ai offensivement, là vous me les mettez à la cave. C'est un peu le sujet. Bien évidemment qu'il y aura une animation pour faire en sorte comme à chaque fois pour avoir tous les joueurs dans la meilleure position. Je choisirai une option de départ qui peut être modifié, mais je ne peux pas les déconnectés des huit autres joueurs de l'équipe. L'animation offensive ne dépendra pas que des trois ou quatre joueurs, mais aussi des latéraux, c'est une réduction plus globale", a expliqué le sélectionneur des Bleus.

"Une relation naturelle entre Benzema et Mbappé ? Oui, oui, mais avec Antoine ça se passe bien, avec Ousmane, Kingsley, Marcus, comme ça se passe bien et ça s'est bien passé avec Olivier Giroud. Même s'ils n'ont pas été tout le temps ensemble en raison de la concurrence au poste. Il y a une complémentarité à trouver par rapport à des profils différents. Sur le papier sur la Playstation vous pouvez faire jouer dix attaquants et gagner, mais il y a la réalité du football moderne", a ajouté Didier Deschamps.

"Moi, je n’ai jamais renoncé, et je ne renoncerai jamais à la manière"

Le sélectionneur des Bleus persiste et signe ce n'est pas en alignant quatre attaquants que les Bleus vont remporter l'Euro : "Ce n'est pas parce que vous mettez plus d'attaquants, plus d'avants-centres, que vous marquez plus de buts et que vous êtes les plus dangereux parce qu'il faut avoir de la créativité sur le côté, des milieux de terrain capable de se projeter. L'Allemagne ne jouera peut-être pas de la même façon avec le retour de Müller. Je le verrai peut-être à travers les deux matches amicaux qu'ils vont faire."

Didier Deschamps a défendu son style de jeu : "Il est possible qu’en faisant la même chose, on arrive au même résultat. Mais on peut aussi ne pas y arriver. C’est pour cela aussi que j’ai pris des options différentes à l’automne dernier (notamment une défense à trois, ndlr), avec des associations différentes, au cas où... Les copier-coller, je n’y crois pas. Ce n’est pas qu’il fallait changer, mais il y a des joueurs qui ne sont plus là aussi, comme Blaise Matuidi ou Samuel Umtiti. Il y a forcément des caractéristiques différentes. Quand je construis une équipe, j’ai toujours le même objectif en tête: je ne me dis pas ‘bon les gars on défend et on voit ce qu’il se passe’, même si certains peuvent en douter. Aujourd’hui on a un potentiel offensif peut-être plus fort individuellement, donc qui est censé être plus fort collectivement".

"Le débat sur le style, ce sont des mots, des étiquettes. Moi, je n’ai jamais renoncé, et je ne renoncerai jamais à la manière. Je sais très bien que pour obtenir un résultat il y a plusieurs chemins, mais il ne faut pas penser défensivement. Les matchs, on ne les gagne pas en se concentrant sur le plan défensif. À la rigueur, on ne les perd pas, mais on ne les gagne pas. Après, le maitre mot, c’est de s’adapter. C’est la réalité, il faut être efficaces dans les deux zones. (…) L’idée directrice, c’est de construire une équipe pour créer des problèmes à l’adversaire, pour se créer des occasions. En trouvant un équilibre. (...) C’est quoi le style? Si c’est l’idée de jeu d’avoir le ballon, de maitriser, de faire des décalages et marquer des buts, je l’ai, cette idée. Peut-être que je n’en parle pas assez ou qu’on ne me pose pas les bonnes questions, mais c’est mon idée", a conclu le sélectionneur des Bleus.